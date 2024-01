Alcalde de Gigante sin llaves de la Alcaldía

Alcalde de Gigante, no pudo entrar a la Alcaldía

Josué Manrique Murcia, nuevo alcalde del municipio de Gigante se quedó por fuera de la alcaldía porque no le entregaron las llaves.

Un hecho insólito se presentó en Gigante en el centro del Huila, el nuevo mandatario y parte de su gabinete, no pudieron entrar a la alcaldía porque no tenían las llaves que debía entregar la administración anterior.

Al respecto Manrique Murcia, manifestó:

“El día sábado me llamó el esposo de una de las empleadas a decirme que fuera por las llaves, le dije, no voy a ir por las llave porque esto no es una tienda; hay un compromiso, un acta firmada por los dos alcalde el saliente y el entrante en donde se da una cita el 31 a las 8 de la mañana, para que entregarán y la verdad fue imposible”

A través de un comunicado al administración saliente, afirmó, que se estableció como fecha de entrega de las lleves de los bienes inmuebles y muebles a cargo de la entidad, el 31 de diciembre de 2023, a las 10:00 a.m. fecha en la cual no hizo presencia el Alcalde Electo Josué Manrique Murcia, su Coordinador de Empalme, ni su equipo de trabajo, por lo que se consideraron pertinente entregar las mismas a un funcionario de planta vinculado al municipio de Gigante.

El nuevo alcalde, también afirmó que durante el empalme hubo una serie de incoherencias por lo que tuvieron muchas dificultades para recibir la información y denunciaron la falta de voluntad de la alcaldía saliente.