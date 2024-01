Cultura ciudadana, el énfasis de la nueva administración en Pasto

Pasto-Nariño

En el parque Rumipamba se cumplió el acto protocolario de posesión del alcalde de Pasto Nicolás Toro Muñoz quien presentó al equipo que lo acompañará en su gobierno.

El mandatario dijo que la cultura ciudadana será la bandera se su plan de gobierno. “Quiero llamar a la cultura ciudadana, van a ver todas las calles con ese letrero “Cultura Ciudadana”, cuantas personas estuvieran vivas si hubieran entendido que el exceso de velocidad no es lo mejor, que subirse a los andenes no es la respuesta a la movilidad, cuántos de nuestros adultos y niños tuvieran sus dedos completos si hubieran entendido que la utilización de la pólvora no era lo mejor en estos momentos, hay que ser buenos ciudadanos y a eso le vamos a apostar.

Alcalde de Pasto, Nicolas Toro- Foto: Alcaldía Ampliar

En la madrugada del 1 de enero Toro Muñoz posesionó a su gabinete e inició las acciones de gobierno, teniendo en cuenta el inicio de la programación del Carnaval de Negros Blancos y aseguró que dos meses antes de la posesión adelantó gestiones que permitirán la llegada de importantes recursos a Pasto.

Durante su discurso reiteró que no habrá tolerancia a ningún hecho de corrupción, y que quienes ejerzan practicas como exigencias de dinero a ciudadanos contratistas serán retirados.