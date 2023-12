Luis Fernando Suárez: “Nacional está en buenas manos con John (Bodmer)”

Luis Fernando Suárez y John Bodmer en la dirección técnica de Costa Rica. (Photo by KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

Luis Fernando Suárez, director técnico colombiano, elogió a John Bodmer, hoy técnico de Nacional y quien fue su asistente en Costa Rica. En diálogo con Caracol Deportes, Suárez reveló que estuvo cerca de dirgir al Tolima y se mostró satisfecho y tranquilo con el balance de la Selección Colombia en el 2023.

Su opinón de John Bodmer

“John es un muchacho muy estudioso, primero que cualquier otra cosa, sabe mucho de fútbol. Está muy actualizado respecto a esta situación de las nuevas tendencias futbolísticas y creo que eso es bueno y necesario. Es alguien que está siempre innovando, que está siempre pensando en cosas diferentes. La propuesta de entrenamiento siempre son creativas y eso creo que es muy interesante. Tiene un montón de ganas de sacar esto adelante, o de hacer cosas importantes dentro de lo que él propone en su fútbol. O sea que me parece que Nacional está en buenas manos con John, porque es alguien de muy buena capacidad”.

¿Está tranquilo con los técnicos jóvenes de Colombia?

“Yo creo que hay algo que tenemos que estar pensando en que estamos en buenas manos. Los entrenadores que hoy tiene Colombia, tienen mucha capacidad, son gente innovadora, son gente que está buscando de alguna manera siempre estar haciendo cosas distintas. Incluso yo creo, dentro de lo que uno, y usted bien lo sabe, a veces he sido crítico con el club colombiano, me parece que nosotros hemos mostrado en este año cosas distintas en ese sentido, en que haya un fútbol mucho más rápido, de que en la parte táctica los jugadores entiendan lo que se está haciendo. Hay mucho por mejorar, lógicamente que sí. Pero creo que esta nueva generación de entrenadores está entendiendo de qué manera se puede sacar adelante el fútbol colombiano”.

¿Aún le gustaría dirigir las Selecciones juveniles de Colombia?

“Yo siempre he tenido como esos sueños de alguna manera estar pensando que no solamente el fútbol es la parte profesional, sino de la base. Creo que hay una situación que todavía, y siendo conscientes de que hemos mejorado, la gente joven, los muchachos todavía, tienen, falta algo para que nosotros tengamos una tranquilidad distinta cuando esos muchachos lleguen a fútbol profesional. Todavía como que hay algunos vacíos en esos jugadores. O sea, que yo creo que las divisiones menores se tienen que trabajar mucho mejor. El trabajo de base no se tiene que hacer afuera, porque la gran mayoría de las situaciones es, bueno, hay chicos que van saliendo a 17 años a hacerse a Argentina, a hacerse a Brasil o a hacerse a Portugal, porque aquí no se tiene la forma de que ellos tengan esa base. Me parece que ahí es donde está un vacío que a mí me gustaría de alguna manera que se pudiera lograr. Bueno, poco es lo que he estado pensando últimamente, lo que he estado escribiendo últimamente. Estoy mirando cosas respecto a lo que, de qué manera nosotros hemos conseguido cosas. Y bueno, creo que eso es una buena base, una buena base como para después dársela a los chicos, o al menos a los entrenadores de los muchachos, que creo que eso es lo más importante”.

Ofertas para dirigir

“Ha habido algunas posibilidades y estoy mirando a ver qué se puede hacer para el año próximo y ojalá sea pronto, pero sí hay algunas posibilidades”.

¿Ofertas de Colombia?

“Bueno, en Colombia últimamente no, antes me ofrecieron, pero yo había un momento en que yo quería estar un poquito más tranquilo, pero hay un ofrecimiento de fuera, en Sudamérica y hay una parte por ahí del oriente lejano o medio oriente que también hay algunas posibilidades”.

¿Dónde le ofrecieron dirigir en el país?

“Bueno, creo que voy a decir algo, igual que Jorge, cuando a mí me ofrecieron también Tolima cuando salió Cruz Real, después no, no ha habido como una situación donde haya algún ofrecimiento claro, ha habido pues siempre como cuando sale un técnico, siempre como que uno suena como posible candidato, pero el único cierto que hubo algún ofrecimiento, algún acercamiento fue Tolima”.

Su opinión de la Selección Colombia

“Me parece que esto de este año fue muy interesante, hay un montón de jugadores que a nivel hacia futuro uno puede estar muy tranquilo, muy muy tranquilo con lo que con lo que hay, ese chico Durán que me parece muy interesante, bueno cuando hablaban por ejemplo de marcadores de punta que no hay en el país, ese chico si me acuerdo era Peyo Salazar, creo que es, de Nacional, que es muy joven, me parece que es bueno, ya está como listo como para para funcionar en nivel de eliminatorias, o sea que me parece que Colombia hoy tiene que respirar tranquilo y aparte que creo que hay equipo, que es lo más importante, porque no es lo mismo tener jugadores que tener equipo y hoy Colombia tiene jugadores que conforman un buen equipo y me parece que todo este año ha sido muy interesante”.