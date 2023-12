Malestar en los gremios de Antioquia por el aumento al mínimo vía decreto y no por acuerdo

Medellín, Antioquia

El Comité Intergremial de Antioquia que reúne a 35 gremios del departamento, manifestó que la intención de Fenalco, la ANDI, ACOPI, la SAC, entre otros, era poder llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional y las centrales obreras para establecer un salario mínimo vía acuerdo y no por decreto, como resultó ocurriendo.

Para Nicolás Posada, director ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, la decisión no cayó del todo bien en los diferentes sectores empresariales del departamento, pues esperaban llegar a un punto medio.

“La propuesta de nosotros fue el 10.5% y las centrales obreras estaban fijas en un 12%, entonces queríamos llegar al término medio que era un 11%. Eso es lo que siempre se busca y un punto más o un punto menos sí hace la diferencia. Lo que buscábamos era un sano equilibrio entonces sí genera un poco de malestar esa decisión”, planteó el director ejecutivo.

Según las previsiones económicas en el 2024 el panorama de crecimiento económico podría no ser el esperado, por tanto, para el Comité Intergremial de Antioquia el incremento del salario mínimo propone un escenario más retador para las empresas.

“Si la economía crece las empresas crecen y si las empresas crecen pueden generar mucho más empleo, pero si la dinámica económica y el crecimiento no crece esto afecta a las empresas y lo que hace es no invertir, desinvertir o pensar en la reestructuración. No es un caos pero pone el panorama más difícil”, añadió Nicolás Posada.

En horas recientes el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 12% al salariomínimo -140.000-, por lo que quedó en 1.300.000 más 162.000 de auxilio de transporte para el año 2024.