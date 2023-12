Viernes 29 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

A esta hora hay paso a un carril la vía la línea entre Quindío y Tolima por un accidente de tránsito que dejó un muerto.

El siniestro vial se registró en el sector La Julia llegando a Cajamarca en el Tolima dónde un carro cisterna al parecer se quedó sin frenos y terminó volcado sobre la carretera.

La víctima del accidente fue identificada como Manuel Urbano Rey Barbosa que conducía el tracto camión de placas XJA- 359

Día de actos de posesión del alcalde electo de Armenia, James Padilla García y el Gobernador electo del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya.

A las 10 de la mañana en el estadio San José de Armenia se llevará a cabo la ceremonia protocolaria de posesión del mandatario electo de la capital del Quindío, James Padilla que en su carta de invitación señala “Construyamos un nuevo horizonte para esta ciudad que merece todo nuestro esfuerzo y compromiso. Está invitación a mi posesión, dará paso a un periodo de importantes realizaciones como Alcalde de Armenia, pero también es mi llamado para que volvamos a creer, a ser solidarios y a querer la ciudad que nos vio nacer”

Se espera que en el acto oficialmente se conozcan los nombres de quienes integrarán el gabinete municipal entre secretarios, gerentes y directores de institutos descentralizados que será el equipo de trabajo del mandatario para iniciar el trabajo desde el 1 de enero del 2024.

Mientras que a las seis de la tarde en el parque principal de Salento su pueblo natal se cumplirá el acto de posesión del gobernador electo del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya.

En el documento de invitación el mandatario electo explica que “En el municipio en el que nací, que me vio crecer y me formó como profesional y hombre de Estado, me voy a presentar ante los quindianos como mandatario departamental”

También se espera que en el acto oficialmente se conozcan los nombres de quienes integrarán el gabinete departamental entre secretarios, gerentes y directores de institutos descentralizados que será el equipo de trabajo del mandatario para iniciar el trabajo desde el 1 de enero del 2024.

Varios de los alcaldes electos de los municipios del Quindío en actos protocolarios ya tomaron posesión de cargos, ellos son Ricardo Celis de La Tebaida, Jhon Jairo Restrepo de Pijao, Jhon Esteban Aristizabal de Buenavista y Juan Manuel Rodríguez Brito de Quimbaya

Para hoy viernes también están programados los actos de posesión del alcalde electo de Génova, Diego Fernando Sicua a las 10 de la mañana, el mandatario electo de Filandia Duberney Pareja a las 2 de la tarde y Santiago Ángel Morales a las 4 de la tarde en Salento

Y mañana sábado 30 de diciembre se posesionarán los restantes alcaldes, a las 10 de la mañana en el sector de Versalles en Calarcá, será el turno para Sebastián Ramos, a las 11 de la mañana el acto de posesión será para el alcalde electo de Circasia, Julián Andrés Peña, a la 1 de la tarde Guillermo Andrés Valencia en Córdoba, y las 3 de la tarde será el turno para Gustavo Pava alcalde electo de Montenegro.

42 Personas entre senadores, alcaldes, contratistas, secretarios y funcionarios públicos fueron imputadas por la Fiscalía por delitos de corrupción en el denominado caso de las marionetas del exsenador Mario Castaño.

Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por el equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y el grupo de policía judicial, 34 de los implicados aceptaron su responsabilidad por allanamiento de cargos o mediante preacuerdos

Hasta el momento han obtenido 5 condenas y 29 más están a punto de emitirse por parte de la Judicatura, previa aprobación de los preacuerdos y las aceptaciones de cargos, entre ellos el exgerente de proyecta Quindío Pablo Cesar Herrera.

Producto de la compulsa de copias hecha a la honorable Corte Suprema de Justicia, la Sala Especial de Primera Instancia condenó al excongresista Mario Castaño a 15 años y 11 meses de prisión

Tenga en cuenta desde el martes 2 de diciembre subirá el pasaje del bus urbano de Armenia de Tinto en 300 pesos y 400 para las rutas intermunicipales del Quindío

Como es costumbre siempre en inicio de año, sube el pasaje de buses URBANO E intermunicipales del departamento, el alcalde actual de armenia José Manuel Ríos, dio a conocer las nuevas tarifas del bus tinto en la ciudad de armenia, con un incremento de 300 pesos en la tarifa

Es decir que de lunes a sábado el pasaje en bus urbano pasa de 2400 a 2700 y domingos y festivos de 2500 a 2800 pesos

De igual manera la empresa cootranscien, cooperativa de transportadores el centenario de armenia, dio a conocer las nuevas tarifas para el 2024 que empiezan a regir a partir del 2 de enero.

Hasta la fecha ya se ha dado a conocer el aumento de la tarifa de servicios de transporte de los tres gremios, recordemos el aumento para la carrera mínima de taxi es de 500 pesos, quedando en 5500

Grande expectativa tiene el sector gastronómico del Quindío para esta temporada donde están listos los más de 3000 establecimientos que se dedican a la venta de comidas en el departamento.

Sigue las congestiones en la sede audifarma en el parque de los fundadores por las demoras en la entrega de medicamentos de usuarios de varias EPS en el departamento del Quindío, veedores piden intervenciones de las autoridades de salud

El departamento de hacienda termina el año con un recaudo de 850 mil millones de pesos.

En este cierre de vigencia del año 2023 las diferentes áreas administrativas del departamento están entregando los balances del último año, el departamento de hacienda entregó el reporte de su cierre final, donde se recaudaron los diferentes impuestos como vehicular, impuesto a la cerveza, impuesto al registro y más.

A la actual administración se le acaba el tiempo para entregar obras viales pendientes en la ciudad de Armenia.

A días de terminar los cuatro años de mandato de los gobernantes del departamento, muchas personas se preguntan qué se hizo en la ciudad de Armenia, qué obras se terminaron y qué proyectos si se cumplieron en cuanto a temas viales,

La secretaria de infraestructura Claudia Arenas explicó que hoy entregarán la obra vial de 3 kilómetros entre la antigua estación del ferrocarril y Mercar al sur de Armenia

Se espera que el terminar estás obras mejoren la movilidad de la ciudad no solo para los ciudadanos de armenia, sino también para los turistas que nos visitan en esta época del año.

La plaza de Bolívar de Armenia fue el escenario para la entrega de varios vehículos especializados en atención en salud a la red médica en el Quindío: una unidad móvil médica odontológica para el hospital Sagrado Corazón de Jesús, Quimbaya; dos ambulancias para el hospital San Roque, de Córdoba; y una unidad móvil de salud mental para el Hospital Mental de Filandia, que es la segunda del país y la primera en el Quindío con esta especialidad.

La nueva sede de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia ya es una realidad. Este sábado 30 de diciembre, el alcalde José Manuel Ríos Morales, hace entrega oficial de la nueva sede de Setta en las instalaciones de la Plaza Minorista, que empezará a funcionar a principios del 2024. La obra, que contó con una inversión superior a los $2 mil millones

La gobernación hizo entrega del sistema de potabilización a escuelas rurales del departamento.

Una buena noticia para las escuelas rurales de Salento y Calarcá, la institución educativa San Juan de Carolina y San Rafael, quienes recibieron nuevo sistema de potabilización del agua, con el fin de mejorar el servicio de acueducto y beneficiar a académicos y estudiantes, este proyecto contó con una inversión de 35 millones de pesos por parte de la gobernación del Quindío.

Jueves 28 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío