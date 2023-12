Alejandro Char se posesionó como alcalde de Barranquilla

Este viernes se realizó en el barrio Rebolo el acto de posesión del alcalde Alejandro Char, que se realizó en el suroriente de la ciudad, en la carrera 23 con calle 28.

En medio de este evento hicieron presencia los funcionarios que lo acompañarán en su gabinete, el gobernador electo, Eduardo Verano y otras personalidades, entre ellas, la gobernadora saliente, Elsa Noguera.

“Me he preparado como nunca lo había hecho. He estudiado mucho porque quiero que esta sea la mejor alcaldía de todas. Me he preparado física y mentalmente, porque este es un compromiso muy grande con nuestra gente, nuestros niños, con las madres comunitarias y la inseguridad. El reto es importante, pero estamos preparados para llevar a Barranquilla a otro nivel”, precisó el mandatario de los barranquilleros.

A su vez, Alejandro Char, indicó que escogió al barrio Rebolo para su posesión porque hay una deuda con este sector y por eso anunció un megaproyecto, en el que busca acabar también con el dolor de cabeza que genera el arroyo en la comunidad.

“Me preguntan ¿por qué aquí?, ¿por qué Rebolo? Y es que la localidad suroriente es muy fuerte, poderosa y es un símbolo para todos los barranquilleros”, precisó el mandatario, quien realizará una inversión superior a los 100 mil millones de pesos para cambiarle la cara a este sector del suroriente.

Seguridad

El alcalde de los barranquilleros señaló que realizará inversiones con ayuda del Gobernador Eduardo Verano para implementar nuevas tecnologías que ayuden a identificar las llamadas extorsivas.

“La extorsión tenemos que desaparecerla de Barranquilla, con inversiones y equipos tecnológicos los ubicaremos, que vayan sabiendo que los vamos a derrotar. Devolverles la tranquilidad a todos, es nuestra prioridad”, agregó.

