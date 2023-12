“Nadie viene a darnos la cara”: incertidumbre por obras del hospital de Nelson Mandela

Cartagena

Con el pasar de las semanas la incertidumbre se apodera de las obras del hospital del barrio Nelson Mandela, suroccidente de Cartagena, las cuales se encuentran paralizadas desde hace más de dos meses.

El 4 de octubre de 2023 la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno N°14 (Ciudadela), tomó la decisión de suspender y sellar la obra del hospital del barrio Nelson Mandela, “por comportamientos contrarios a la integridad urbanística”, tras una inconsistencia relacionada con su licencia de construcción.

Luz Estela Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector El Edén, mostró su preocupación frente al silencio de la Inspección de Policía y del Distrito. Según la líder, la documentación enviada por el contratista a la inspectora no fue suficiente para lograr la reactivación de los trabajos.

“No vemos nada por parte del contratista, la inspectora no se pronuncia. Ella dijo en el concejo que no había sido suficiente la documentación que le había enviado el contratista y el Distrito. Ella dice que sí puede mandar a demoler lo que está hecho y pone una demanda, pero quién responde por el dinero que ya fue invertido ahí. Nuestros recursos no se pueden perder tienen que ser totalmente invertidos en el hospital de Nelson Mandela”, expresó Luz Estela Martínez, durante la visita de Caracol Radio de Barrio en Barrio en la emisión del Noticiero del Mediodía.

Cabe recordar que la fecha de entrega de la obra estaba pactada para el 31 de diciembre y por eso le hicieron un llamado al alcalde electo, Dumek Turbay, con el propósito de que se comprometa a reanudarla lo más pronto posible.

“No se pronuncian por ningún lado, nadie viene acá, no nos dan la cara. No hemos conseguido ese acercamiento con la inspectora de Policía, quien dice que está cumpliendo las leyes”, puntualizó.