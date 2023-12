Horario de los bancos para fin de año 2023: atento a las horas de atención

En general, los bancos en Colombia tienen un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En algunas ciudades, como Bogotá, el horario puede extenderse hasta las 5:00 p.m., 6:00 p.m. o hasta 8:00 p.m. Los bancos también suelen abrir los sábados de 9:00 a.m. o 10:00 a.m. a 1:00 p.m. o 4:00 p.m. pero este horario puede variar según la entidad bancaria.

Los bancos ofrecen una variedad de servicios a sus clientes, entre los que se incluyen:

Retiros y depósitos de dinero

Pagos de servicios públicos y privados

Apertura y cierre de cuentas bancarias

Solicitud de créditos y préstamos

Compra y venta de moneda extranjera

Asesoría financiera

Para realizar diferentes de los trámites en un banco, es necesario presentar una identificación oficial, como la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Sin embargo, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, los bancos suelen cerrar sus sucursales físicas o hacer modificaciones en sus horarios.

Horario de los bancos para fin de año 2023

Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre cae un domingo y el 1 de enero es día festivo, días en los que normalmente no hay servicio, solo algunos bancos abrirán el último viernes y sábado del año.

Acá le contamos: