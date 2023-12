Confusión en títulos de Alejo Toro, en un libro aparece con dos carreras que no estudió

Medellín, Antioquia

El representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, a propósito un hombre de la entera confianza del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, antes de estar en el Congreso de la República se dedicaba a ser conferencista y formador sobre asuntos de paz en Colombia.

En uno de sus libros, titulado ‘Paz y Punto’ en la edición del año 2015, hay una nota al pie que indica la formación y experiencia laboral del representante. En dicha información se menciona que Toro Ramírez es psicólogo y comunicador, además de un ‘destacado conferencista y ejecutor de construcción y paz’.

No obstante, el veedor ciudadano Daniel Salazar se dio cuenta al contrastar esta información con la biografía de los congresistas en la página oficial del Congreso, que Alejandro Toro no era ni psicólogo ni comunicador, sino estudiante de administración de empresas y aún no se ha graduado.

“Indagando con varias personas del círculo de él me dicen que no es profesional, que no terminó sus estudios y que en los libros lo que él decía era mentiras. No le veo problema a que diga que es bachiller, creo que muchos han llegado a la política sin ningún estudio y más por una labor social, pero el hecho de que mienta en su hoja de vida me parece delicado porque pueden llegar a mentir también en muchas cosas”, afirmó el ciudadano.

En la descripción del Congreso aparece además que el representante estudió pedagogía reeducativa en la Universidad Católica Luis Amigó, pero tampoco terminó esta carrera, pues aunque hizo 9 semestre y redactó la tesis, le faltó terminar una materia de ética.

En Caracol Radio nos comunicamos con el representante para aclarar la confusión de sus estudios, y la explicación se trata de un error de interpretación de la editora del libro, o en otras palabras, en la editorial lo graduaron porque pusieron dos carreras que no había estudiado.

En cuanto a su formación como periodista, Alejandro Toro manifiesta que es columnista de opinión en medios digitales.

“Yo le había dicho que había estudiado 9 semestre de pedagogía reeducativa y entonces ella puso psicólogo. No es comunicador social es periodista, porque en Colombia no se necesita estudiar la carrera de periodismo, lo ha dicho la Corte Constitucional pero el día de hoy uno tiene que certificar que ejerce el oficio y yo lo ejerzo, he escrito artículos”, planteó el representante.

Ahora bien, lo que sí sigue estudiando el representante Alejandro Toro es administración de empresas en el Politécnico Grancolombiano y administración pública en la Institución Universitaria Americana en donde cursará el sexto semestre. El congresista nos envió las evidencias de su carnet de estudiante y los respectivos certificados académicos.

El libro ‘Paz y Punto’ se volvió a editar y en esta oportunidad corrigieron la información sobre los estudios del representante Alejandro Toro.