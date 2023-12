Suspensión de las obras en el malecón levantaron malestar

Cúcuta

Malestar generó en las últimas horas la decisión tomada por el contratista que adelanta la obra de recuperación del malecón en Cúcuta, y la cual se paralizó hasta el mes de febrero debido a la falta de materiales por la temporada de diciembre, así lo manifestó a través de un comunicado la unión temporal UMC 2023.

Para el arquitecto urbanístico Albeiro Bohórquez la falta de planificación por parte del contratista llevó a que la obra se paralizara durante dos meses afectando la planeación de la ciudad “la ciudad pudiese disfrutar de la obra y que llegará a un punto de no retorno para no permitir que pudiera parar y ser terminada en la vigencia con la excusa de no encontrar los materiales por parte de los proveedores”.

El polémico contrato del Malecón alcanza los 9 mil millones de pesos, y comenzó durante el mes de marzo de este año, sin embargo, hoy los avances de la obra está paralizada no alcanzan a llegar 40% “yo creo que debemos tener una planeación un poco más adecuada sobre el desarrollo de las obras y muy importante que los contratistas no le fallen a la ciudad”.

La obra estará paralizada durante el mes de diciembre y lo que también preocupa a los mismos comerciantes de esta zona turística de la ciudad, es que en esta temporada del año, los visitantes se reduzcan debido al mal estado del malecón y los focos de inseguridad que puedan generar.