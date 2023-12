El cambio de la delegación minera de Antioquia es una decisión política: Aníbal Gaviria

Medellín, Antioquia

Aníbal Gaviria, mandatario de los antioqueños, manifestó que la salida de la delegación minera de Antioquia no tiene argumentos jurídicos y técnicos, teniendo en cuenta que Antioquia venía trabajando con eficiencia en la formalización y fiscalización de los títulos mineros desde hace 20 años.

El mandatario indicó que el argumento que le dio el Gobierno Nacional, y no convenció a los abogados de la Gobernación de Antioquia, se trata de que la Corte Constitucional plantea que una delegación no puede ser permanente.

Este, sin embargo, no sería el caso de Antioquia, pues la delegación se establecía por periodos de varios meses o varios años pero no de forma indefinida, y con base en la evaluación se volvía a prorrogar. El gobernador criticó la decisión y además la forma en cómo se tomó la decisión puesto que no hubo un diálogo entre gobernantes.

Gaviria Correa manifestó lo siguiente: “nosotros tenemos más del 40% de toda la formalización que se hace en Colombia, si hay un frente en el que hemos trabajado es en la formalización y en el pequeño minero. Ahora el presidente dice ahora ‘recuperan’ con una palabra extrañísima que indica una intención de centralizar. Rechazo total, no hay argumentos, una decisión que no es técnica sino que es una decisión política”.

El mandatario de Antioquia señaló que el cambio de la delegación minera tendrá consecuencias especialmente para el pequeño minero durante el próximo año.

“Lo primero que tiene consecuencias en es el pequeño, mediano y gran minero, en el sector de la minería. Yo sí creo que se va a afectar la atención al sector, se va a afectar la economíay la capacidad del sector de generar recursos para el departamento y para el país. Uno no sabe si, como en el caso de Savia, la intervención es para empeorar”, agregó el gobernador.

Aníbal Gaviria finalizó aclarando que esta medida no tiene apelación y volvió a reiterar su crítica al Gobierno Nacional por las medidas que han desfavorecido a Antioquia, caso Savia Salud, desfinanciación de las vías 4G y ahora la pérdida de la autonomía minera.