Mujer interrumpió misa en Neiva porque el ruido la despertó: “Respeten el sueño”

En las últimas horas, las redes sociales han sido testigo de una polémica que se ha vuelto viral por cuenta de una acalorada disputa entre una mujer y varios vecinos que realizaban una misa navideña en la Parroquia Santa Marta de Neiva.

La controversia se desató cuando la mujer, visiblemente molesta, interrumpió la ceremonia alegando que el ruido perturbaba la paz y el sueño de los demás residentes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana, cuando los devotos decidieron oficiar la misa en horas tempranas, aproximadamente a las 5 a.m. La mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, irrumpió en la reunión religiosa para expresar su malestar. “Todo el mundo está durmiendo, por favor, bájenle al volumen... son las 7 de la mañana... respeten el sueño”, reclamó la protagonista del altercado.

En ese momento, algunas personas que atendían la diligencia religiosa se enfrentaron a la mujer y le dijeron que su reclamo era “el colmo”.

Hasta el lugar se dirigieron uniformados de la Policía Nacional, quienes se encargaron de impartir el orden en el sitio. Tanto la mujer como los encargados de la parroquia, tuvieron que dialogar para llegar a un acuerdo.

Como era de esperarse, la situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde los usuarios han compartido opiniones encontradas. Algunos tildaron a la mujer de “grinch” y “amargada”, argumentando que la celebración religiosa forma parte de las festividades navideñas. Sin embargo, otro sector respaldó a la mujer, destacando que nadie, independientemente de su religión, raza o condición sexual, debería incomodar a los demás vecinos con ruidos excesivos, incluso durante eventos religiosos.

Por su parte el párroco de la iglesia mantuvo la compostura para continuar con su actividad religiosa. Esto dijo en medio de estas situaciones y que se debe respetar la libertad de culto, esto manifestó a los Micrófonos de Caracol Radio Andrés Artunduaga Párroco de la Iglesia Santa Martha de la Ciudad de Neiva.

“A la iglesia llego esta muchacha que nunca la había visto diciendo que no la estábamos dejando dormir por la bulla ella vive en el condominio bosques de Santa Ana significa que quedan a dos cuadras queda el condominio el pues de ahí a la iglesia queda una buena distancia, ella fue la misa a hacer escándalo y a pedirte que respetara el sueño, pero pues yo creo que no era el modo, ella debía haber buscado otro espacio para dialogar, yo como párroco no puedo interrumpir la eucaristía poder atenderla a ella además estábamos en el momento de la elevación, por esa razón la ignore totalmente”. Manifestó Artunduaga.

“El mensaje sería pues primero aprender a dialogar y segundo seguir el conducto regular, está muchacha manifiesto ser abogada otro conductor regular era pasar un derecho de petición hay otras instancias, pero no interrumpir un acto litúrgico, que estaría faltando también a la libertad de cultos” Indicó el sacerdote.

La viralización del video ha avivado el debate sobre el equilibrio entre la libertad religiosa y el respeto a los derechos de quienes buscan disfrutar de un descanso adecuado. La discusión sigue ganando fuerza en las redes, demostrando que el choque de opiniones sobre este incidente está lejos de llegar a su fin.