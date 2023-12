Katherine Miranda criticó al Gobierno por demoras en reglamentar el uso de la pólvora

Colombia

La representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció que a pesar de que la ley 2224 , con la que se regula el uso, fabricación, manipulación, comercialización, compra y venta de pólvora y productos pirotécnicos fue sancionada en junio de 2022, el Gobierno Nacional expidió el decreto que la reglamenta el pasado 14 de diciembre de 2023.

“Es lamentable que no se haya realizado a tiempo la reglamentación para evitar el número de quemados que tenemos hoy (…) Desde el Congreso de la República hicimos la tarea de hacer la ley, que permite desacelerar esas cifras y no es posible que el Gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ permita que vidas se arruinen por la pólvora. La negligencia claramente no es una opción”, aseguró

Ahora bien, la congresista señaló que la ley no se ha reglamentado en su totalidad, debido a que los puntos más importantes fueron delegados a unas “mesas técnicas”. Indicó que no se sabe con certeza cuánto tarden dichas mesas en realizar la respectiva reglamentación.

“El llamado es a que el Gobierno Nacional reglamente, pero de verdad, nuestra ley del uso de la pólvora. Que se tomen las medidas necesarias para disminuir la cifra de quemados y muertos en estas festividades”

La ley contempla regular a un máximo de 90 decibeles el uso de la pólvora, con el propósito de proteger tanto a niños y niñas, como a los animales, quienes ven afectada su salud auditiva durante estos espectáculos.

De igual forma, establece que ni mayores ni menores de edad pueden manipular pólvora sin las autorizaciones correspondientes, así como la profesionalización, tecnificación y formalización de quienes se dedican al oficio, buscando que se desincentive la informalidad de la profesión

Cabe mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Salud, en lo que va corrido del año, se registran 578 personas quemadas con pólvora; de estos, 190 son menores de 18 años y 137 son adultos.