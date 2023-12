Juan Pablo Zuluaga sobre su llegada a Santa Fe: “Me enamoraron del proyecto”

Independiente Santa Fe ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado de cara al 2024 en el fútbol colombiano. Entre esos jugadores anunciados, aparece el nombre de Juan Pablo Zuluaga, volante que tuvo gran rendimiento en Deportivo Pereira, con el que salió campeón en 2022 y participó en la Copa Libertadores.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el futbolista de 30 años manifestó cómo se produjeron los acercamientos con la institución Cardenal. Asimismo, confesó que hubo conversaciones con dos equipos, pero con ninguno se llegó a un acuerdo. Lo de Alianza Lima no pasó de los rumores.

“Nosotros desde mitad de año hubo dos equipos interesados con cerrar la contratación con meses de anterioridad y nunca llegamos a un acuerdo. Con Pereira había opción de compra y no hicieron uso. El profe Lionel expresó que quería que me quedara, pero se demoraron un poco. El presidente Méndez me llamó cuando terminó el ‘todos contra todos’, me enamoraron del proyecto y decidí junto con mi esposa ir allá”, manifestó.

Respecto a lo que pudo hablar con el entrenador uruguayo Pablo Peirano, dijo: “Ya hablé con el profe. El profe está contento con el esfuerzo del presidente de llevar los jugadores que él quería. La intención del profe es hacer un equipo que vaya a todas las plazas a proponer, tener un equipo maduro y algunos de la cantera para ir promocionando, rápidos adelante y un equipo propositivo, que enamore a la gente y sea campeón”.

Asimismo, Zuluaga se refirió a la capacidad que tiene de poder jugar en varias posiciones en el campo, partiendo de que a lo largo de su carrera ha jugado como lateral por izquierda y en los últimos años lo ha hecho de volante.

“Cuando yo era joven, siempre jugué en la mitad, mis divisiones inferiores los hice en la mitad, hasta que Carlos Paniagua me puso de lateral en la Selección Antioquia. Cuando estuve en Bucaramanga, Luis Fernando Suárez quiso ponerme en la mitad y yo me negué. El profe Alejandro me conoce y me dijo que si bien yo era lateral, él quería ponerme en la mitad y duramos casi seis semanas en esa readaptación y lo que hicimos fue adaptarnos a los movimientos, recorridos y perfilamientos. Todo eso se trabajó y el profe me pudo utilizar ahí”, contó.

Finalmente, sobre jugar en la altura de Bogotá, dijo: “Eso toca del trabajo con el profe, lo que él quiera que aporte en el juego, pero me gusta sumarme en ataque, eso me gusta a mí. La altura, eso va en la preparación y la manera en la que juegue el equipo, si en la capital tú tienes el balón, al otro equipo le va a costar mucho. Y la alimentación, el sueño, la hidratación son factores a tener en cuenta”.