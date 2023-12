Grupos armados ilegales piden en extorsiones regalos para niños para reclutarlos: Ejército

El Ejército Nacional denunció en Caracol Radio una nueva práctica desarrollada por grupos armados ilegales en el país. En esta llamarían la atención de menores de edad con regalos para luego reclutarlos.

De esta forma, los grupos armados ilegales están aprovechando la temporada navideña para aumentar sus filas. El coronel Pedro Pablo León, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, indicó que se trataría de las disidencias de las Farc

El coronel describió que los grupos armados pedirían grandes sumas de dinero reflejadas en regalos para niños. “Se hace esta denuncia pública toda vez que hace, aproximadamente, un poco más de un mes un grupo de las disidencias, acá en el departamento del Huila, como lo han hecho en todo el país, están dedicados al cobro de la extorsión. Pero con la particularidad que a algunos comerciantes y empresas no les exigieron el dinero físico, sino que les pidieron sumas de 20, 30 hasta 50 millones, pero que la entregaran en regalos para niños”

De acuerdo al coronel, estos regalos tendrían mensajes relacionados con el actuar de las disidencias. “Esto sucedió inicialmente en el municipio de La Plata y ya tiene gerencia el Estado Mayor Central a través de una de sus estructuras, la Ismael Ruiz. Además, el día sábado la subestructura de Iván Díaz apareció en el municipio de Algeciras entregando regalos a unos niños con mensajes alusivos a la organización”

El comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional aclaró que: “Lo que queremos denunciar, y hemos dicho abiertamente, es que el hecho de entregar el regalo está bien. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo de estas organizaciones? Si no es otro que el de atraer a los niños para posteriormente ser reclutados”.

Finalmente, mencionó que por la situación de seguridad y de temor, la ciudadanía evita denunciar este tipo de hechos, pues los grupos armados podrían tomar represalias. “Tristemente en el departamento tenemos solo registrado un caso con una denuncia. La pena que imponen, no solamente acá, es el destierro o la pena de muerte. Por eso las familias vulnerables en el área se abstienen de hacer estas denuncias y no lo hacen saber a través de terceros”.

Además, el comandante indicó que han buscado la manera de que los grupos armados dejen de tener interés en los menores de edad para reclutarlos. “Es triste y lamentable que se presenten este tipo de hechos y que ellos no hayan entendido por parte de ninguna organización, porque es que no solo el Ejército les ha dicho que los niños no hay que vincularlos al conflicto. Hay más de 20 niños, tenemos un sub registro a través de informaciones que nos da a conocer la misma población civil”.