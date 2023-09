Disidentes FARC intimidaron a equipo de Caracol Radio en Guaviare

Bogotá D.C.

Caracol Radio documentó esta semana el asalto a una embarcación con alimentos y el robo frustrado que habría realizado una estructura de las disidencias FARC de unas 120 cabezas de ganado en zona rural del departamento de Guaviare, según reportaron las autoridades.

Además, se denunciaba el desplazamiento de la familia propietaria de los animales al negarse a pagar extorsiones que presuntamente habría realizado esa organización criminal al mando de ‘Iván Mordisco’ y al registrarse el asesinato de personas cercanas al dueño del ganado.

El reporte fue del mismo Ejército Nacional, cuyas unidades militares llegaron a la zona urbana para proteger a las víctimas y recuperar a los bovinos, que están bajo custodia de las autoridades. Ahora, es posible que la familia y su ganado salgan definitivamente del departamento para evitar represalias.

Cuando se registró la noticia, causó el malestar de ese grupo armado. “Yo hago parte del Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP”, así se identificó el integrante de ese grupo armado cuando llamó vía telefónica a uno de los miembros del equipo periodístico de Caracol Radio.

Con groserías, el disidente FARC indicó: “Deje de hablar mierda de nosotros. Ustedes dicen que nosotros hemos robado ganado y un poco de maricadas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso”.

El hombre, en un tono burlesco, negó que ese grupo armado esté implicado en el intento del robo de ganado, como reportó el Ejército Nacional. “Con ese ganado no pasó nada. Nosotros no hemos desplazado a nadie. No tenemos que meternos con la población civil. No tengo que darle aclaraciones a usted de nada de eso”, señaló.

Al pretender imponer la manera en la que Caracol Radio debería publicar la información, el integrante de la organización ilegal manifestó su disgusto cuando se les llaman disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

“Nosotros no somos disidencia, váyanse borrando eso de la mente. Eso lo inculcó la derecha (…) Bajarle a eso de estarnos diciendo disidentes del Frente Primero de ‘Iván Mordisco’, no señor. Nosotros no somos disidentes”, dijo a través de una llamada telefónica.

Luego el integrante de esa organización lanzó la intimidación: “Solo le estoy diciendo eso. ¡Usted mirará! (…) Ventilen como es la situación y la realidad”. Denuncias de la comunidad señalan que ese grupo armado mantiene un control territorial en el Guaviare, como toques de queda a partir de las 10 de la noche y la imposición de multas a los pobladores.