Yadil Sanguino entregó detalles de su secuestro por parte de las disidencias de las Farc

Cúcuta

El exalcalde del municipio de San Calixto Yadil Sanguino, entregó nuevos detalles de las razones por las cuales permaneció secuestrado 35 días en el Catatumbo.

El exmandatario fue interceptado por miembros de las disidencias en la vía que comunica a Tibú el pasado 15 de noviembre y no se tuvo información de su paradero o su estado de salud hasta que fue entregado a una comisión humanitaria.

Sanguino relata los momentos en los que fue plagiado y asegura que información tergiversada habría llevado a este difícil capítulo en su vida y la de su familia.

“Me intervinieron y tuve que salir, un recorrido largo, llegué a un sector donde lo que me informaron es que debía quedarme, que iban a hacer unas investigaciones sobre las situaciones presentadas, se hicieron las investigaciones y gracias a Dios todo salió bien. Son unas investigaciones que estaban haciendo sobre el caso mío, se logró aclarar y se logró demostrar que yo no tenía nada que ver en eso, pero que a veces por hacer favores o por intermediar en algunas cosas queda uno como involucrado, queda uno conectado, pero que gracias a Dios estaba tranquilo porque yo no he hecho nada y no he participado en cosas que me afecten y eso me daba tranquilidad” contó Yadil Sanguino, exalcalde de San Calixto víctima de secuestro.

Agradeció la intervención de las diferentes instituciones territoriales en el proceso de liberación y celebró el poder estar con su familia para las festividades de fin de año.