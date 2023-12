Anthoc preocupado por inestabilidad laboral en Cúcuta

Cúcuta

Luego de varias protestas protagonizadas por trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz, tras retrasos en el pago salarial, el tema se ha convertido en tema de atención para los sindicatos quienes advierten que la responsabilidad recae sobre la creación de cooperativas.

Jesús Vergel Peñaranda, el presidente de Anthoc Cúcuta “eso se viene presentando en las clínicas privadas, inclusive en los hospitales, esos despidos. A raíz de que el pueblo ha sido permisivo, no se valora. Entran a trabajar por medio de una cooperativa los dueños de esas cooperativas no valoran el trabajo de esos profesionales y no los defienden”.

Destacó que “un caso muy puntual es lo que está sucediendo con la gente del hospital. Una cooperativa del hospital contratando personal para el hospital”.