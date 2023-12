Alcalde de Puerto Nare se fue a un abismo en aparatoso accidente de tránsito

Antioquia

Jamel Mejía, alcalde de Puerto Nare entregó detalles sobre el aparatoso accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo en el que se movilizaba por la Autopista Medellín – Bogotá.

“Veníamos para Medellín y no sé qué nos pasó que nos fuimos a un abismo, a una quebrada, no sé cómo se llama eso ahí, salimos de la carretera haciéndole quite a un animal y nos esperó un abismo como de 14 metros, caímos de cabezas allá con el carro, milagrosamente estamos a salvo porque el carro es bueno, que tiene medidas de seguridad que lo protegen a uno en esos temas de cuando se colisiona el carro con algo contundente”, expresó el mandatario.

Le puede interesar:

Las negociaciones con los grupos armados frenan la acción de la fuerza pública: gobernador

Los vecinos de la zona facilitaron el rescate de ambos ocupantes del vehículo.

“La comunidad, porque eran las dos y media de la mañana y estaba muy solo la carretera, los vecinos de ahí nos auxiliaron, hay dos muchachos de ahí, que estaban con los hoteles y nos ayudaron a salir”, agregó el funcionario.

El alcalde se movilizaba por las vías del oriente de Antioquia para cumplir con una cita a primera hora en las oficinas de la Gobernación, en Medellín.