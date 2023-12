Siguen cuestionamientos por falta de pago a artistas del Festival Miradas

Medellín

Siguen los cuestionamientos a la Secretaría de Cultura de Medellín que no le da respuesta a la falta de pago de los artistas que participaron en el Festival Miradas este 2023.

Son por lo menos 38 personas sin honorarios, 61 derechos de exhibición de las películas sin pagar, 29 artistas, colectivos y formadores que tampoco han recibido sus honorarios y dos empresas logísticas que claman porque les paguen lo que ya trabajaron.

“Soy Mikan Iguala, fui coordinador de salas e hice parte del equipo de activadores en redes para el Festival Miradas 2023 y hasta el día de hoy no he recibido pago por mi trabajo en este festival. Mi nombre es Catalina Arroyave, fui curadora de los largometrajes colombianos y latinoamericanos para el Festival de Miradas Medellín y no me han pagado mis honorarios. Hola, yo soy Daniela Otálvaro, fui una de las divulgadoras y creadoras de contenido para el Festival de Cine de Miradas 2023, evento de la Secretaría de Cultura, y hasta el día de hoy no me han pagado mis honorarios. Hola, soy Gira Plaza, directora de la distribuidora Brioza Films y tuvimos dos películas de nuestro catálogo en el Festival Miradas de la Secretaría de Cultura de Medellín y aún no nos pagan los derechos de exhibición”, denuncian en redes sociales quienes confiaron en la seriedad de la alcaldía que sigue sin darles respuesta.

La única respuesta oficial que han recibido de la Alcaldía es que verifican la información porque no tienen ningún vínculo contractual con los artistas, quienes confiaron en la administración que se comprometió con que sus contratos llegarían con lo que corresponde al valor de sus servicios prestados.