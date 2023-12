En Ibagué una niña de tres años resultó quemada con pólvora en uno de sus ojos

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, confirmó que siguieron aumentando los quemados con pólvora en el fin de semana de navidad, uno de los lesionados es una menor de solo 3 años.

Ospina sostuvo que fueron cuatro las personas que resultaron lesionadas con algún tipo de artefacto pirotécnico entre el 24 y el 25 de diciembre en la capital del Tolima.

“Una de las cuatro personas afectadas es una menor de tres años de edad quien presenta una lesión en su ojo derecho a causa de una luz de véngala, esto quiere decir que llevamos dos menores de edad en lo corrido del mes de diciembre”, dijo la jefe de la cartera de salud.

Con estos nuevos casos, la cifra de personas quemadas llega a los 15, entre los cuales hay 2 menores de edad y una mujer, uno de los afectados perdió uno de sus dedos.

“Entre los últimos quemados están tres hombres de 23, 30 y 32 años que presentan quemaduras de primer y segundo grado con afectación en las manos, los artefactos son volcanes, mecha y papeleta de pólvora, todos fueron atendidos oportunamente”, sostuvo.

A la vez resaltó que durante esta temporada se ha presentado un perro muerto a causa del aturdimiento que genera la detonación de este tipo de elementos pirotécnicos.

“Para esta misma fecha en el año 2022 llevábamos 13 casos, hoy tenemos 15 ciudadanos quemados y una mascota fallecida por la irresponsabilidad de aquellos que no se saben comportar”, aseguró Ospina.

En comparación con el año 2022, la ciudad de Ibagué registra 2 casos más confirmaron las autoridades de salud del municipio. “Pido que seamos responsables, no hacerlo bajo los efectos de alcohol, hacerlo en un lugar donde no haya menores de edad o no hacerlo bajo ninguna circunstancia”, puntualizó Ospina.