La Policía está volcada a atender a cualquier ciudadano: general William Salamanca

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, William Salamanca, director general de la Policía Nacional, envió un saludo de navidad a toda la ciudadanía, espera que el 24 de diciembre sea una nochebuena y no una noche de tristeza o pesar, “hay que cambiar comportamientos, es inaceptable que tengamos más 420 quemados por uso irresponsable de pólvora, ese mal uso es el momento para replantear la actuación”, además, dijo que Colombia no puede tener en sus vías más escenarios de muerte y tristeza, “mi llamado a quienes están en las vías, es que lo hagan de manera responsable porque la combinación con licor es mortal”. También comentó que la Policía está volcada a facilitar y acompañar a los colombianos en planes de descanso, “la prioridad es la seguridad residencial, urbana, entornos turísticos y protección de los niños, no podemos tener datos que entristezcan que hay niños ahogados, quemados, llevamos una cifra que preocupa: de las personas quemadas en esta etapa de la navidad 1 de cada 3 es niño; así que la invitación es a asumir un buen comportamiento”.

De otro lado, explicó que Colombia tiene una Policía de lujo que realiza grandes esfuerzos, “hay un descanso para que estén con sus familias, ellos merecen ratos de descanso, esparcimiento, hay turnos, pero los que estamos trabajando, estamos cumpliendo una agenda para cumplir requerimiento de la comunidad, sin descartar el hecho de fortalecer capacidad en feria de Cali, después trasladar capacidad humana técnica y tecnológica en Pasto y después apoyo para recibir turistas en feria de Manizales”.

Por último, remarcó que la debilidad es en las carreteras porque hay mal comportamiento de muchos conductores, “son 8 mil muertos por año en vías, eso es inaceptable y en estas épocas esa combinación entre conducción y alcohol es mortal; es necesario comportamiento responsable y no esperar ver a la Policía para comportarnos”.

También recordó que la línea 123 es la línea expedita para comunicarse con la Policía Nacional.