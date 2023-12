Duque espera formar 120 jóvenes del país con la Fundación Innovación para el Desarrollo

El pasado 14 de diciembre el expresidente Iván Duque presentó la Fundación Innovación para el Desarrollo. Con dicha organización el exmandatario planea reafirmar su compromiso con la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Esta ONG tiene como fin ayudar a potenciar los liderazgos de los jóvenes y la construcción de políticas que impulsen el crecimiento sostenible.

El expresidente estuvo en Caracol Sostenible conversando sobre la ONG y la sostenibilidad en el país. De esta forma, comentó que está dedicado a buscar soluciones basadas en la naturaleza y que logren una gran armonía entre el concepto de carbono, neutralidad y naturaleza positiva.

Duque y su acercamiento al cuidado del medio ambiente:

Duque aclaró que desde muy joven ha tenido interés por la sostenibilidad, gracias a la educación que recibió. “Para mí este tema ha sido una causa de vida y, como lo he dicho en muchas ocasiones, desde muy niños mi padre y mi madre nos inculcaron a mí y a mi hermano el cuidado del planeta. En aquella época mi padre era gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá y teníamos que ir con frecuencia a todos esos ecosistemas de paramos, veíamos la importancia de estos para proveer agua. Desde ese momento para mí fue un encuentro con la naturaleza.”

Al mismo tiempo, el exjefe de Estado señaló que como presidente y congresista impulsó proyectos enfocados en el desarrollo sostenible. “A lo largo de mi vida he tenido siempre esto como una prioridad y lo tuve no solamente muy joven como activista, sino también en mi vida profesional. Me involucré muy de cerca en proyectos en iniciativas como la de energía sostenible y cambio climático. Siempre he tenido eso como derrotero”

Duque como presidente y la sostenibilidad:

El exmandatario aclaró que como presidente logró impulsar varios proyectos que protegieran el medio ambiente. “Desde la Presidencia hicimos cosas tan importantes como pasar del 13% del territorio colombiano declarado área protegida a más del 30%. Pusimos en marcha el programa de siembra de más de un millón de corales. Avanzamos también en la transición energética”

“Desde luego, algo de lo que nos sentimos también muy orgullosos es haber puesto en marcha en el país el concepto de los contratos de conservación natural vinculando a las comunidades para luchar contra la deforestación”, agregó.

Fundación Innovación para el Desarrollo

Duque aclaró que, ahora más que nunca, está muy dedicado a “buscar soluciones basadas en la naturaleza y que logren una gran armonía entre el concepto de carbono, neutralidad y naturaleza positiva,”

El expresidente aclaró que la intención de la fundación fue consolidar un centro de pensamiento y acción que tuviera como finalidad innovar para “tener más impacto positivo en el desarrollo. La innovación para el desarrollo tiene que cimentarse en ese eje de sostenibilidad o, como también lo hemos llamado en el concepto de la fundación, ‘Sostechnibilidad’, que es poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad”

Por otra parte, Duque aclaró que esta ONG tendrá varios objetivos. “Dentro de las líneas de pensamiento vamos a dedicarle mucho tiempo al tema de créditos de carbono; de biodiversidad; a los contratos de conservación natural; al uso de tecnologías para luchar contra la deforestación. Vamos a estimular cadenas productivas donde las comunidades rurales e indígenas se involucren para ponerle fin a la deforestación,

Además, indicó que espera desarrollar sistemas de financiamiento verde de largo plazo y enfocará esfuerzos en el emprendimiento verde, así como en formar 120 líderes en seis regiones de Colombia. “La intención es que puedan llevar esas experiencias adquiridas, su talento y vocación a resolver problemas concretos de sus comunidades”