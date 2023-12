Procuraduría hace seguimiento a caso de menores abandonados en aeropuerto El Dorado

La Procuraduría realizó la verificación de la situación migratoria y presunto abandono de menores de edad en el aeropuerto internacional El Dorado.



En una reunión convocada en atención a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio Publicó indagó por el contexto de rescate de los menores de edad no acompañados en el terminal aéreo de Bogotá; solicitando que, dentro de los procesos de restablecimiento de derechos, fueran estudiadas minuciosamente las solicitudes y acreditación de familiares.



El Ministerio Público pidió a las autoridades convocadas informar las medidas o acciones que debían adelantarse para verificar la presencia de menores de edad en esas zonas internacionales, en condiciones similares de permanecía y acompañamiento, requiriendo acciones para garantizar la integridad de los menores de edad y activar medidas para su protección.



Así mismo, en la citada reunión, se concluyó la necesidad de elaborar y construir un plan de trabajo para abordar la situación de los menores de edad en zonas internacionales de los aeropuertos del país, el cual incluirá entrevistas y protocolos para verificar sus derechos por parte de Migración Colombia y del ICBF.



También se definió la ejecución de campaña de difusión en contra de la migración no segura de menores de edad, así como la realización de talleres dirigidos al personal de servicios generales de los aeropuertos, para poder detectar menores de edad no acompañados en estas zonas.



Finalmente, la Procuraduría a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, confirmó la intervención administrativa y judicial que le corresponden al Ministerio Público, en defensa de los derechos de los menores de edad.