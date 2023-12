Diego Novoa: “Voy a incomodar, de la buena manera, a Álvaro Montero”

Millonarios hizo oficial la incorporación de Diego Novoa, arquero que llega en reemplazo de Juan Moreno y con la clara función de ser el segundo portero del club, pues Álvaro Montero seguirá siendo el titular inamovible. No obstante, Novoa, que llega procedente del América de Cali, club con el que terminó contrato tras tres años.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el portero de 34 años, manifestó que al llegar al club bogotano cumple un sueño personal y de muchos de su familia que quisieron verlo vestido de azul. Asimismo, habló de su paso por el club Escarlata y manifestó que no se quedó con ninguna espina a pesar de las críticas recibidas en algún momento de su trayectoria.

Oportunidad de llegar a Millonarios: “La voluntad de Dios así lo puso. Estábamos muy contentos en Cali, felices, viviendo cosas nuevas en nuestra carrera y que todo hacía parte del crecimiento y aprendizaje, tuvimos que tomar una decisión y se dio mi salida. Coincidió con esta oportunidad, de regresar a Bogotá y más con el equipo con el que creció uno alentando. Es una alegría familiar, personal y deportiva”.

Cómo se dio su vinculación a Millonarios: “Una vez se hizo oficial mi salida de América, yo salgo de la ciudad y voy a Bogotá y en el viaje recibo la llamada del entrenador de arqueros, explicándome la situación, bajo qué condiciones podía llegar a Millonarios y yo acepté todo, ellos fueron muy sinceros conmigo. Tengo las condiciones, mi experiencia lo avala para poder ir a un club como Millonarios. A nivel familiar le voy a cumplir el sueño a muchos de mi familia que siempre quisieron verme en Millonarios”.

Su paso por América: “El tiempo en América fue valioso, porque no cambié mi esencia, seguí trabajando y entrenando al 100. A veces sentía que muchas cosas eran injustas, pero en el futbol la justicia poco se ve. Yo seguía preparándome y sabía que Dios me iba a abrir una puerta, anhelaba que fuera en América, para poder revertir la situación y el ambiente que generó alrededor mío. No se pudo dar y ahora tengo una nueva oportunidad en mi vida, que alegra muchos corazones y ahora hay un motivo para una acción. Estoy arrancando de cero y me siento como si fuera a debutar, como si fuera mi primer día en el fútbol”.

Competencia con Álvaro Montero: “La competencia te hace mejor y a ese reto voy, con actitud y todas las ganas de ir a incomodar, de la buena, a Álvaro, a trabajar fuerte y a sumar desde todo punto de vista, si me toca suplente, de titular, donde esté, tengo que sumar. Pienso que la experiencia va a ser positiva para el inicio en Bogotá con Millonarios, con todas las ganas y la motivación para dar el 100%”

Finalidad de las directivas con llevarlo: “El objetivo de los directivos y del cuerpo técnico es ese, hay muchos juegos y a eso se le suma las convocatorias de Álvaro a selección, ellos tenían pensado tener a alguien que les bridara el respaldo en el momento que sea necesario. Me llamaron, fueron sinceros y sé en qué condiciones voy a Millonarios y voy con todo el profesionalismo para dar todo de mí”.

Últimas actuaciones con América: Yo creo que todo hace parte de un proceso. No siento que me haya quedado una espina, fueron más los momentos positivos y lo lindo que viví en Cali, que borrar cualquier sentimiento malo o algún resentimiento. Me voy muy feliz de haber vivido acá, haber experimentado lo que experimenté y haber crecido de la mano de todos ellos.