¿Qué diferencia hay entre la pasiflora y la valeriana? Personas que no deberían consumirla

Tanto la valeriana como la pasiflora son plantas medicinales comúnmente utilizadas para promover el sueño y la relajación en las personas; pues hacen parte de los métodos más efectivos para dormir mejor. Estas, a su vez, son claves para tratar trastornos de ansiedad, la tensión nerviosa y otros beneficios específicos de cada planta.

No obstante, cada una de estas plantas tiene contraindicaciones y efectos diferentes, por lo que son distintasen varios aspectos. Por ese motivo, aquí le contamos cuáles son las disimilitudes principales y algunas recomendaciones de consumo de estas aliadas naturales.

¿Cuál es la diferencia entre la pasiflora y la valeriana?

Teniendo en cuenta la información registrada en el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales, publicado en el sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social, estas dos plantas medicinales se presentan como excelentes sedantes naturales; sin embargo, tienen varias diferencias.

En cuanto a la forma de empleo, mientras que de la valeriana se utiliza la raíz y los rizomas, de la pasiflora se usan las hojas. Además, su apariencia es distinta, ya que la pasiflora tiene flores grandes y llamativas, mientras que la valeriana es una planta herbácea con flores más pequeñas y menos llamativas.

Así también, cada una de estas plantas cuenta, además de las propiedades sedantes y para mejorar la calidad del sueño, con beneficios diferentes. Por ejemplo, mientras que la valeriana tiene componentes antiespasmódicos, la pasiflora también podría ser clave para obtener efectos antiinflamatorios.

¿Quiénes no deberían consumir estas plantas medicinales?

A continuación, le contamos las poblaciones que no deberían consumir estas plantas:

Pasiflora:

Según la misma guía consultada, esta planta medicinal no debería consumirse por mujeres embarazadas o en período de lactancia. Además, debe evitarse y tener precaución si se usa de manera simultánea con otros depresores del sistema nervioso central o con la ingesta de alcohol.

Valeriana:

En el consumo de valeriana, esta también debe evitarse si se usa de manera simultánea con otros depresores del sistema nervioso central o con la ingesta de alcohol. Así también, no se recomienda prolongar su uso por más de dos meses y no está recomendada para personas que realizan tareas que requieren mucha atención, ya que la valeriana podría causar sonmnolencia. Según un artículo publicado por el portal de ‘Mayo Clinic’, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, no se ha demostrado que esta planta sea segura para los niños menores de 3 años.

Otras plantas medicinales con propiedades sedantes

Según un artículo publicado en el sitio web de la Universidad Javeriana de Colombia por el profesor del Departamento de Biología de dicha institución, hay otras plantas y hierbas medicinales que funcionan para el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño de origen nervioso, entre los que se menciona el cidrón, el amansatoros, el toronjil, la curuba, el pronto alivio y la verbena.

A su vez, se menciona que la lechuga ofrece sus propiedades terapéuticas para el tratamiento del insomnio y el lúpulo contribuye al alivio de síntomas leves de estrés mental y ayuda a conciliar el sueño.