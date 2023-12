¿Es posible? 6 frutas que ayudan a reducir el estrés y el insomnio: así las puede consumir

Las frutas son beneficiosas debido a su variado contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión, regular el azúcar en la sangre, mantener la salud del corazón y promover una piel saludable. Además, su contenido de agua y fibra ayuda a mantener hidratadas a las personas.

Algunas frutas también son bajas en calorías y grasas, lo que las convierte en una opción saludable para incluir en una dieta saludable. En ese sentido, la OMS recomienda “consumir unos 400 gramos de frutas y hortalizas cada día como ayuda inestimable para prevenir enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad”.

6 frutas que ayudan a reducir el estrés y el insomnio

Las siguientes frutas pueden contribuir a mejorar estos dos estados, además, para obtener su beneficio puede consumirlas por medio de jugos, batidos, comerlas en trozos o de cualquier otra manera. Las frutas que pueden ayudarle son:

1.Plátano:

A través de un artículo publicado por National Geographic, acerca de algunos alimentos que ayudan a combatir el estrés, se ha mencionado que esta fruta es altamente rica en potasio y vitamina B6, lo cual contribuye de manera exponencial a estimular los niveles de serotonina, un neurotransmisor que promueve la relajación y mejora el estado de ánimo.

Por otro lado, el Instituto Internacional del Sueño también ha indicado por medio de su página web que esta fruta es aliada para disminuir los síntomas tanto de ansiedad como de algunos trastornos y problemas del sueño.

2. Piña:

El neurólogo Diego García Borreguero, director Médico del Instituto Internacional del Sueño, asegura que esta fruta contiene algunos compuestos que estimulan la producción de serotonina y calman los síntomas de estrés y ansiedad. Además, si se consume piña en la noche, el cerebro convierte el triptófano que trae, un aminoácido esencial, en melatonina (la hormona del sueño) y puede asociarse con un mejor descanso.

3. Naranjas:

Las propiedades de la naranja pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, además, su aroma cítrico puede tener propiedades relajantes para las personas. Por otro lado, el Doctor García también señala que la Vitamina C que contiene la naranja está directamente asociada con el insomnio debido a que “la falta de esta vitamina provoca un exceso de histamina, una sustancia estimulante que produce vigilia”.

4. Kiwis:

Acerca de esta fruta, Samantha Cassetty, dietista certificada y asesora de Performance Kitchen, ha indicado en uno de sus artículos que el kiwi, aparte de ser una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes, “contiene una concentración alta de serotonina, que es el precursor de la hormona melatonina encargada de regular el ciclo de vigilia y sueño”, además, gracias a esa vitamina también es posible que se reduzcan el estrés y los nervios.

5. Manzanas:

Teniendo en cuenta uno de los análisis realizados por ‘North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services’, acerca de la manzana, esta fruta contiene fibra, vitamina C, B1, B6 y es rica en antioxidantes. Todos esos nutrientes que posee pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y promover un sueño reparador gracias a sus activos que combaten el insomnio y contribuyen con la reducción de la ansiedad y el estrés.

6. Cerezas:

Son una fuente natural de melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño. Consumir cerezas o su jugo puede ayudar a conciliar el sueño más fácilmente, gracias a sus antioxidantes y compuestos antiinflamatorios también ayuda a reducir el estrés y promover la relajación.

Estas frutas son beneficiosas para reducir el estrés y el insomnio debido a sus propiedades nutricionales específicas. Su consumo regular como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a mejorar tu bienestar emocional y promover un sueño saludable. Sin embargo, es recomendable que consulte con su médico de confianza para obtener instrucciones ante posibles problemas de insomnio y estrés.