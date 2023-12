No es una crisis migratoria, es congestión: Gobierno por llegada de migrantes africanos

Colombia

El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia Francisco Coy, aclaró las medidas que el gobierno está tomando para atender la situación de decenas de migrantes africanos que permanecen en las salas internacionales del Aeropuerto el Dorado en Bogotá.

Coy señaló que no hay ninguna relación entre la exención de la visa de tránsito, a 17 paises de África, con el aumento de personas que llegan al país por lo que el fenómeno obedece a una congestión.

“Esto no necesariamente significa una correlación entre las dos cosas, entre la exención del visado de tránsito y el aumento o la presencia de ciudadanos de esa nacionalidad en Colombia. De hecho, estuvimos revisando los datos, no hay evidencia ninguna de una correlación entre la exención del visado de tránsito y un aumento de población”, señaló.

Sin embargo, confirmó que el gobierno si evalúa modificar esta exigencia para quienes ingresan al país, pues la mayoría de los casos se está presentando una infracción a la norma.

“Nuestro régimen de visado actual, las visas de tránsito, permiten la permanencia en el país por sólo 24 horas. Ahí se están presentando infracciones a la norma porque lo que encontramos ayer es que muchas de estas personas que llegan tienen conexiones que están dentro de las 24 o incluso 48 horas, lo que significa que, de hecho, algunos de ellos están quedándose en esta zona de tránsito más allá de lo que la lupa permite”, añadió.

Entre las medidas a evaluar está una revisión con Aerocivil y las aerolíneas para que se exija a los viajeros pagar el impuesto que están cobrando países como el Salvador.

“De los pasajeros que se encuentran en este periodo de conexión, menos del 10% de ellos no cumplen los requisitos para llegar a su siguiente destino. Y repito, son entregados a las aerolíneas para que sean devueltos al punto de origen ya se estableció un protocolo para manejar este tipo de situaciones.

Por último, Coy negó que el aumento migratorio tenga que ver con la visita de la vicepresidenta Francia Márquez a África.

“EL tema migratorio se habló con uno de los países, se habló con Kenia, con la intención de avanzar en flexibilización del régimen de visas bilateralmente. Vamos a empezar con ellos, exención de visas para pasaportes oficiales y diplomáticos, y estamos pensando con Kenia en alternativas para las visas, apenas está en inicio. Y el resto no, no se habló con nadie más, es decir que no hay ninguna relación entre el viaje a África y este aumento de flujos migratorios que obedece a otros fenómenos”, concluyó.