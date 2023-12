“En Venezuela no importa lo que sepas, sino a quien conozcas”, preso liberado en canje con EE. UU.

En la tarde del miércoles 20 de diciembre, el Gobierno del presidente Joe Biden dejó en libertad al empresario colombiano, Alex Saab, como parte del acuerdo con el Gobierno venezolano que se comprometió a liberar a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos venezolanos.

Este acuerdo, que se produce dos meses después de que se levantaran las sanciones al petróleo de Venezuela, evidencia un nuevo paso en el descongelamiento de las relaciones de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro.

En las últimas horas, se ha producido la liberación de los presos que permanecían desde hace meses en poder del régimen, dentro de los que se encontraba el sindicalista Guillermo Zárraga, quien había sido vinculado al llamado ‘caso del espía americano’.

Zarriaga, quien fue detenido en noviembre de 2020, de manera injusta, según su relato, compartió su historia en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio.

“Estoy feliz porque se hizo justicia después tres años de estar secuestrado por el Gobierno venezolano. He retornado con mi esposa y volveré a mi casa con mis hijos”, señaló el sindicalista venezolano.

Sin embargo, aseguró que durante el tiempo de reclusión en Caracas y en el municipio de Simón Bolívar vio un marcado deterioro en su estado de salud y padeció el mal trato del personal penitenciario.

A su vez, se refirió a todas las inconsistencias con relación al caso que fue vinculado en el que se asociaba con un ciudadano estadounidense acusado de espionaje y sabotaje por el régimen.

“En este gobierno no importa lo que tú sepas, sino a quien tú conozcas y como nunca fui militante del partido rojo, nunca compartí esa doctrina, y como a esta gente no le gusta que uno diga la verdad, por esa razón se involucraron”, señaló Zarriaga.