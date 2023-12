A diez días de cambio de administración, la EDU atornilla al menos 8 contratistas

Medellín, Antioquia

A diez días de terminarse la actual administración en Medellín, Caracol Radio conoció que la Empresa de Desarrollo Urbano EDU contrató a ocho personas, en las categorías profesionales técnicos, profesional B y C.

Se trata de contratos laborales por plazo presuntivo, que irían de los 6 a los 24 meses; una especie de contrato a término fijo que no podrían ser cancelados, a menos de que se paguen las correspondientes indemnizaciones.

Los contratos fueron ordenados por la gerente encargada Margarita Contreras, quien asumió el cargo tras la renuncia de Raul Eduardo Morales, que se hizo efectiva el 15 de diciembre.

Se trata de los contratos que se adelantaran con seis profesionales tipo B, uno C y un Técnico. Estas personas entrarán a ocupar cargos que estaban vacantes, pero que por carga prestacional y ante la crítica situación financiera de la EDU, no se habían ocupado, según confirmaron fuentes a Caracol Radio.

Contratos en medio de crisis

Estos contratos ahora son entregados a personal que estaba como contratistas por prestación de servicios y que ahora quedarán vinculadas hasta por 2 años, pese a que la EDU es una de las entidades que presenta déficit, según los informes del comité de empalme de la entrante alcaldía de Federico Gutiérrez.

Caracol Radio consultó a la gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano sobre la decisión de vincular a estas personas a pocos días de terminar la administración, pero NO obtuvo respuesta.