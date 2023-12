“Vaya y ponga la queja en el CAI”: acalorado debate entre Arturo Reyes y Faustino Asprilla

El triunfo de Junior como campeón de la Liga colombiana genera odios y amores en el país. Asimismo, se presentan debates como el que tuvieron Arturo Reyes, entrenador del equipo barranquillero, y el exfutbolista Faustino Asprilla, en medio del programa de ESPN F90.

Asprilla, uno de los mejores jugadores que ha tenido el país, prendió la polémica al decir que el campeonato del país se premia la mediocridad, comentario que no gustó al director técnico, quien apeló a que con otros equipos se cataloga como “jerarquía y grandeza”.

Reyes manifestó que Asprilla estaba demeritando el título del Junior y, entretanto, el exjugador de la Selección Colombia comparó el torneo con el de Brasil, que otorga el título al mejor del año, así como lo hacen otras ligas.

Una vez terminó el debate, los ánimos se calmaron e incluso Reyes reconoció a Faustino como “un crack”.

Así fue el debate

Arturo Reyes: “Tino, así fue campeón América, así fue campeón Nacional, así fue campeón Millonarios, y ustedes todos hablaron de que eran justos ganadores”.

Faustino Asprilla: “No, no, no, es que yo vengo diciendo que este torneo es muy mal diseñado, que se presta para eso, porque un equipo que viene mal, a lo último… ¿a quién le ganaron ustedes para clasificar? ¡A tres equipos eliminados, y entraron!”, respondió Asprilla como si Junior en la fase regular no hubiera, por ejemplo, remontado un 3-0 en contra ante América de Cali, uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato.

Arturo Reyes: “¿Y a quién le ganamos en los cuadrangulares, Fausto? ¿Y a quién le ganamos en la final? ¿Quiénes fueron los dos primeros equipos?”.

Faustino Asprilla: “Si hubieran hecho acá el torneo como es en Brasil, que el que mas puntos haga, es el que gana”

Arturo Reyes: “Si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva”.

Faustino Asprilla: “Gócense el título, muy bonito y todo, pero el torneo está muy mal diseñad. Si el torneo fuera como el campeonato brasilero, pues nos daría que los mejores equipos pelearían por el título, inclusive equipos históricos como Vasco y como Santos se juegan el descenso, porque allá no premian la mediocridad, aquí sí la premian. ¿Qué hacemos si el campeonato es así?”.

Arturo Reyes: “¡Vaya y ponga la queja en el CAI”.

Faustino Asprilla: ”Yo no estoy poniendo ninguna queja”

Arturo Reyes: “¡Sí, señor, porque estás demeritando el trabajo del equipo!”.

Faustino Asprilla: “No estoy demeritando nada, si yo pudiera les daba otro premio, los felicito”

Arturo Reyes: “Claro que sí, claro que sí”

Faustino Asprilla: “Vea, los felicito… ¡Igual apenas tienen 10 títulos, tampoco es que tengan 20, tienen 10!”

Arturo Reyes: “No te escondas en la felicitación”

Faustino Asprilla: “No, no, no, yo no me estoy escondiendo de nada. Estoy diciendo que para mí, para Faustino Asprilla, el fútbol colombiano es muy mediocre porque se da eso”.

Arturo Reyes: “¡Estás demeritando!”

Faustino Asprilla: “Siempre lo he dicho, gane Nacional, gane América”.

Arturo Reyes: “¡Perfecto, pero el campeón es Junior!”

Faustino Asrpilla: “La mediocridad no es de Junior, es del torneo”.