Caso de pasaportes: No hubo conciliación entre Thomas Greg y Cancillería

Este martes 19 de diciembre y después de 3 citas de conciliación, la empresa Thomas Greg y la Cancillería no lograron llegar a ningún acuerdo sobre la situación de los pasaportes.

Recordemos que la cita ante la Procuraduría para la Conciliación Administrativa, buscaba evitar un cuantioso pleito judicial por una suma superior a los 117 mil millones de pesos que reclama de la Cancillería la firma Thomas Greg por la declaratoria de desierta de la licitación de pasaportes, suma a la que la empresa está dispuesta a desistir si se revocan las Resoluciones que declararon desierta la licitación y se le adjudica el contrato.

A pesar de esto no llegaron a ningún acuerdo, la vocera sobre este tema fue la procuradora judicial Fernanda García.

“Acabamos de terminar la diligencia, la audiencia de conciliación y lastimosamente no hubo un acuerdo. ¿Pero hubo alguna contra propuesta por parte del gobierno? No, la contra propuesta, básicamente el gobierno se pronuncia en el sentido de expresar la intención de revocar los actos administrativos, no obstante hubo un requerimiento por parte de la Procuraduría en cuanto a tiempo, modo, lugar en que se iría a cumplir ese acuerdo y respecto de eso, pues lastimosamente no, no hubo un acuerdo entre las partes” aseguró.

¿Qué dijo el abogado de la Cancillería, Ernesto Matallana?

A su paso, el abogado Ernesto Matallana aseguró que el debate continuará y que tendrán en total 4 meses para poder saber cuál será la decisión final.

“El debate sigue... aquí se declara fallida la conciliación y entonces habrá un debate que se va a centrar en sede judicial en donde el juez va a dirimir este conflicto. Aquí era un mecanismo de solución de controversias, pero no es el único mecanismo para resolver la controversia, entonces este asunto va a pasar a manos del juez del contrato, de la constitución administrativa y él va a determinar exactamente si, digamos, si hay, si la pretensión que el convocante dijo hoy, que es el que era el beneficiario supuestamente del contrato y que se declaró de cierta, pues el juez va a determinar si tenía la razón o no tenía la razón”, aseguró.

Finalmente, en la tarde de este martes y de manera formal, Thomas Greg anunció la demanda contra el Estado por 117 mil millones de pesos “para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia” Eso sí, resaltó que “mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa”.