Víctimas del ELN a la expectativa tras anuncios del cese de los secuestros

Cúcuta

En medio de los anuncios del ELN de cesar los secuestros, ya hay reacciones de diferentes sectores por las implicaciones que esto podría traer en la región, pero las víctimas reclaman también respuestas frente a algunos casos particulares ocurridos en Norte de Santander.

Uno de los afectados por el ELN dijo a Caracol Radio que quienes han perdido a sus seres queridos en medio de la violencia merecen respuestas.

Señaló que “en cuanto a las declaraciones dadas ayer por el Ejército de Liberación Nacional de suspender el tema de los secuestros me parece muy importante en zona rural, porque nosotros somos los que más sufrimos, pero no es solamente los secuestros y es la extorsión. El ELN y la guerrilla de las Farc siguen asesinando”.

Explicó que “los acuerdos deben ir acompañados del respeto a la sociedad, a la población civil que está en el campo y está amedrantada a las instrucciones que ellos den”.

“Es un día normal, pero tiene las limitantes, uno duerme y se acuesta y uno los escucha pasar. No hay una paz para la gente”, destacó que no pueden salir del territorio porque no hay opciones para ellos.