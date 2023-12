MinInterior propone pacto de convivencia para evitar bloqueos en la vía Panamericana

Cauca

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco se reunió en Popayán con alcaldes y gobernador electo del Cauca.

Entre los temas abordados estuvieron el cambio climático, seguridad, productividad: una de las conclusiones más importantes fue la propuesta del alto funcionario para la creación de un pacto por la convivencia para evitar los bloqueos en la vía Panamericana y los enfrentamientos por tierras en la región.

“Para poder trabajar con todos, arreglemos un problema que tenemos los caucanos y es solucionemos nuestros conflictos, eso nadie nos lo va a venir a solucionar de afuera y por eso plantee un pacto de convivencia”, expresó Velasco.

El Ministro agregó que “las acciones de diálogo con el Gobierno Nacional no necesitan hechos de violencia. Este Gobierno no necesita que nos frenen la Panamericana para hablar y aquí entre todos estamos tratando de construir un espacio de diálogo para evitar que la gente use, el quitarle el derecho a otros de movilizarse como mecanismo para hablar con el Gobierno”.

La propuesta fue respaldada por los alcaldes electos. El nuevo mandatario de Popayán, Juan Carlos Muñoz expresó que “ha sido claro el mensaje del Ministro en el entendido que debemos hacer una mesa de diálogo (…) podemos hablar y decir que la vía Panamericana no puede ser el elemento para poder solucionar nuestros problemas”.

El Ministro en el Cauca también entregó un moderno modelo de cámaras de seguridad y sala de monitoreo en el municipio de Santander de Quilichao.