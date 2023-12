No prestaron el estadio Palogrande de Manizales para partido benéfico

Manizales

Sólo faltaba la firma de la Fundación Once Caldas que tiene en comodato la administración del estadio Palogrande de Manizales, para que se pudiera realizar un partido que buscaba recoger recursos para apoyar a niños y jóvenes con distrofia muscular, sin embargo, la Alcaldía de Manizales no logró un acuerdo con el equipo local y en las últimas horas los organizadores del evento lo cancelaron, pese a que desde argentina ya habían llegado los jugadores invitados desde el día viernes como es el caso de deportistas que jugaron para el equipo Boca Junior, así lo cuenta Huber Zapata, padre de un niño con esta enfermedad y organizador del evento.

A través de un comunicado de prensa, resaltan que todo se debe a la falta de gestión de la alcaldía de Manizales que no logró que el equipo local accediera a prestar el escenario puesto que está en una figura de comodato donde con una cláusula que se puede prestar para este tipo de eventos.

“Lamentamos informar a la comunidad y a todos los involucrados en el evento Un Gol por la Vida “Las Leyendas por Santi” que, a pesar de nuestros esfuerzos incansables, nos vemos obligados a cancelar el evento programado para el domingo 17 de diciembre de 2023. Esta difícil decisión se ha tomado debido a la falta de garantías y apoyo por parte de la Alcaldía de Manizales, bajo la administración del señor Carlos Mario Marín Correa.

A pesar de contar con todos los permisos, documentación y logística al día, nos hemos encontrado con una falta de respuesta y apoyo por parte de la Alcaldía. La administración liderada por el señor Marin Correa no ha proporcionado el respaldo necesario para garantizar el éxito y la seguridad del evento.

Lamentamos la situación actual y compartimos la frustración de la comunidad. La administración municipal ha incumplido su deber de apoyar este evento benéfico, a pesar de nuestras gestiones y compromiso” dicen en el comunicado de prensa presentado.

Insisten además que la falta de voluntad de Tulio Mario Castrillón, empresario del equipo Once Caldas y sus amenazas al mandatario municipal de irse de la ciudad si tiene que hacer esa cesión del contrato fue constante desde el primer momento en que pidieron el estadio para el partido de las glorias que iban a realizar.

Por su parte, desde la Alcaldía de Manizales, respondieron que hacen un “reclamo a la Fundación Once Caldas el NO haber fimado la suspensión del comodato temporal para la realización del evento, solicitado por la Alcaldía de Manizales el pasado 14 de diciembre, y con el cual se pretendía viabilizar por mutuo acuerdo la realización de dicha actividad deportiva”.

De igual forma en el comunicado de la administración municipal resaltan que “el alcalde Marín Correa hace un fuerte llamado a los directivos del Once Caldas señalando que, siempre que se necesita el estadio Palogrande para un evento de ciudad, se niegan a prestar el escenario deportivo”, por lo anterior insisten que sin la firma de la Fundación Once Caldas en la cesión del comodato por un día no se podía realizar el evento, tal como sucedió.

Le puede interesar: Tres personas asesinadas en La Dorada y dos en Norcasia en el departamento de Caldas

Le puede interesar: Desarticulan red de distribución de medicamentos adulterados en Manizales