Las personas consumen alcohol en diversas situaciones y por diversas razones; pues, de acuerdo con un artículo del Instituto Estadounidense de Alcoholismo y el Abuso de Alcohol, esta sustancia interfiere con las vías de comunicación del cerebro, lo que puede cambiar el estado de ánimo y el comportamiento de los consumidores.

Sin embargo, la ingesta de bebidas alcohólicas puede hacer que sea más difícil pensar con claridad y moverse con coordinación, así como correr otros riesgos para la salud física y mental.

En ese sentido, y teniendo en cuenta el aspecto social, en ocasiones las personas buscan “ralentizar el efecto del alcohol en el cuerpo”,por lo que recurren a ‘trucos’ basados en creencias populares, como el de consumir aceite de oliva antes de ingerir alcohol; no obstante, aquí le contamos qué tan cierto es esto.

¿Consumir aceite de oliva reduce los efectos al tomar alcohol?

El aceite de oliva, que tiene múltiples propiedades y usos en la cocina global, hace parte de la dieta de millones de personas, ya sea para consumirse en ensaladas y freír alimentos, entre otros usos, en los que se incluye los beneficios que le aporta a la salud del cabello e, incluso, su uso como ingrediente clave para el cuidado e hidratación de los pies.

A su vez, a este tipo de aceite se le atribuye popularmente la capacidad de reducir los efectos de la ingesta de alcohol y, ¿qué tan cierto es? Al respecto, según un artículo publicado por ‘The Conversation’ y escrito por Duane Mellor, líder de Nutrición y Medicina Basada en Evidencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aston, menciona que las personas utilizan este ‘truco’ como una creencia de que se logra “cubrir el estómago”, pero, biológicamente hablando, esto no se puede hacer. No obstante, el experto indica que consumir una cucharada de aceite de oliva sí podría ralentizar el ‘vaciado’ del estómago.

De esta manera, y tal como indica Mellor, este efecto no solo ocurre con el aceite de oliva; pues, según el artículo, “alrededor del 20% del alcohol se absorbe en el estómago y el resto se absorbe en el intestino. Por lo tanto, cualquier alimento que contenga grasas, proteínas o, hasta cierto punto, carbohidratos que retrasen el vaciado del estómago, podría tener un efecto muy modesto al ralentizar la absorción de alcohol”.

Sin embargo, no hay una evidencia científica sólida, ya que no hay suficiente respaldo de expertos que expliquen un cambio influenciado por el aceite de oliva respecto a la forma en que el cuerpo metaboliza el alcohol; pues, según un estudio publicado en la revista académica de la Asociación Médica Británica, ‘The BMJ’, no existe evidencia convincente que sugiera que este tipo de métodos sean efectivos para prevenir o tratar la resaca alcohólica, señalando que “la forma más eficaz de evitar los síntomas de la resaca inducida por el alcohol es practicar la abstinencia o la moderación”.