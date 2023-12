Hay una fruta que tiene más potasio que un banano y los médicos la recomiendan para dormir

El banano es una de las frutas por excelencia cuando de potasio se trata. No obstante, aunque tiene una gran cantidad de este componente, no es la fruta más rica en este mineral. De hecho, existen varias frutas que posiblemente no lo espere, pero contienen grandes cantidades de este electrolito.

Cabe resaltar que el potasio en el cuerpo puede llegar a minimizar el estrés de las personas, al igual que la tensión arterial, puesto que es capaz de regular el funcionamiento del corazón y el de las células de los músculos y el sistema nervioso. Por esto es que muchos deportistas optan por consumir banano, ya que previene los calambres y fomenta la recuperación muscular.

Además, según la revista digital médica, SmartSleep, diversos estudios han demostrado que el potasio ayuda a las personas a conciliar el sueño de una mejor manera y así mismo, a prevenir accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, hay una fruta que tiene mucho más potasio que el banano y aporta muchos más beneficios, a continuación le contamos cuál es.

¿Qué fruta tiene más potasio que un banano?

Se trata nada más y nada menos que el jengibre, una fruta con un olor característico, picante y cítrica a la vez y, aunque es más usada para hacer remedios caseros, los médicos expertos la recomiendan para consumir en infusiones o en trocitos muy pequeños que acompañen alguna comida.

Entre los beneficios más importantes están el que facilita la digestión, puesto que activa los movimientos intestinales, ayuda a aliviar diversos tipos de malestar gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, puede llegar a reducir el dolor de cabeza y los cólicos de la menstruación, las náuseas y al tener una gran cantidad de potasio, hace que las personas que lo consumen tengan una mejor rutina del sueño.

Maneras diferentes a una infusión para consumir jengibre

Una de las ventajas con las que cuenta esta fruta es que tiene mucha versatilidad al momento de prepararlo o usarlo en sus comidas. Estas son las mejores maneras de comer jengibre: