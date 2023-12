Preocupación por desaparición de dirigente gremial venezolano

Cúcuta

Continúa la desaparición de personas en la zona de frontera, en esta oportunidad, se perdió el rastro de Leonardo Merchán, quien fue hasta hace poco presidente de la línea divino niño en San Antonio del Táchira.

Yired Merchán, su hija dijo a Caracol Radio que “mi papá salió de San Antonio a Cúcuta. Un compañero de él se comunicó con mi papá, le dijo que iba a traer un dinero a una abogada. Ya que era presidente y hace un mes renunció y tenía que hacer ese trámite. El salió de la Aduana de San Antonio hacia el puente y ya no sabemos más nada”.

Él desapareció de Venezuela a Cúcuta “las autoridades no me han ayudado, hasta hoy que estoy en la Fiscalía. He venido, me dicen que no hay funcionario, ayer tampoco, me enviaron a la Sijin y me tomaron los datos, pero quien me tiene que tomar la denuncian es el CTI”.

Describió además que “mi papá es una persona alegre, buen padre, buen hijo, buen esposo. Mide un metro setenta, es moreno, él salió con una camisa negra, tiene un stiker verde, lleva un pantalón azul y los zapatos son azules con crema”.

Por último, destacó que “como hay tanta inseguridad creemos que por robarlo le dieron una sustancia, no sabemos en realidad que pasó con él. Les pedimos que cualquier comunicación, que lo vean llamar, que no nos den noticias erradas. Si alguien lo tiene secuestrado que nos llamen, que digan que hacemos”, pidió que cualquier información se comuniquen al 3504511836.