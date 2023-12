Presidente Petro condiciona ‘cese al fuego’ a planes para erradicar economías ilícitas

Colombia

En medio de una ceremonia de ascensos militares el presidente Gustavo Petro condicionó los cese del fuego con grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central, a acuerdos que permitan desmantelar las economías ilícitas, entre las que destacó la cocaína, el secuestro, el oro y la extorsión.

Petro señaló que el Gobierno Nacional no considera prioritario lograr simplemente un cese al fuego, sino que este esté precedido por discusiones y planes concretos para destruir y reemplazar estas economías ilegales.

“No nos emociona el que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más que detener las acciones ofensivas entre el Estado y el grupo armado, sin resolver el problema de fondo”, dijo.

El mandatario hizo hincapié en la preocupación por la sociedad, afirmando que no se trata solo de evitar ataques al Estado, sino de proteger a la sociedad de la extensión de delitos sobre ella.

“Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella. Así no se construye un proceso de paz”, dijo el mandatario.

Para el presidente, el cese al fuego “no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes”, pero no plantea una solución de fondo para eliminar los negocios ilícitos que generen esta disputa.