¿Los carbohidratos son malos? Esto dice médico y experto en nutrición

Hoy en día, de los alimentos de los que más se habla son los carbohidratos. Sobre estos hay bastante información, en donde se incluyen mitos y afirmaciones que indican que los carbohidratos pueden llegar a ser perjudiciales. Sin duda, este tema ha sido asunto de preocupación en las últimas décadas por expertos y por los interesados en cuidar su salud.

¿Qué son los carbohidratos?

De acuerdo a la FAO, este grupo de alimentos es consumido en varias regiones del mundo y se destaca por la energía que brinda. “La fuente principal de energía para casi todos los asiáticos, africanos y latinoamericanos son los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen en general la mayor porción de su dieta, tanto como el 80 por ciento en algunos casos. Por el contrario, los carbohidratos representan únicamente del 45 al 50 por ciento de la dieta en muchas personas en países industrializados.”

Además, los carbohidratos son un grupo de alimentos que se dividen en tres. Así lo indica la FAO: “Monosacáridos, como por ejemplo, la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos, que son la sacarosa (azúcar de mesa), lactosa, y la maltosa. Y los polisacáridos, tales como el almidón, glicógeno (almidón animal), celulosa.”

Este grupo de alimentos se caracteriza por contener carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones 6:12:6, según la misma entidad. “Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares.”

Mientras tanto, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología indicó que los carbohidratos están en alimentos como cereales y derivados (pan, pasta, arroz), tubérculos (papa), legumbres, frutas, verduras, leche, miel y el azúcar.

¿Los carbohidratos son malos?

El doctor Juan Pedro Montoya, coach nutricional e influencer de nutrición, compartió recientemente en sus redes el videopodcast que realizó junto a Alejandro Carvajal. Allí comentó su perspectiva sobre los carbohidratos.

El experto comentó que la forma de alimentación de los seres humanos ha cambiado con el paso de las décadas. Esto ha provocado que el acceso y la frecuencia del consumo de los carbohidratos se haya modificado. Recordemos que este tema tiene que ver con dinámicas sociales, económicas y culturales.

Así lo explicó el doctor Montoya: “Se ha dicho que los carbohidratos son malos. Pero lo que pasa con la alimentación hoy en día es que tenemos acceso a una cantidad de carbohidratos que, normalmente, en términos evolutivos y de forma ancestral no tendríamos.”

En medio de esto, el médico aclaró que en el pasado no era muy usual centrar la alimentación en los carbohidratos. “Por ejemplo, yo antes encontraría una fruta y una papa y me las comería. Pero sería algo en cantidades moderadas y que sucedería un par de veces al día, o una vez al día. Incluso, podría pasar un tiempo y esta no sería la base de lo que estaría todo el tiempo en mi alimentación”.

Para el doctor, la frecuencia del consumo de las harinas o los carbohidratos refinados es el asunto por el que se señala que los carbohidratos son malos. “Una persona promedio, hoy en día, come cada dos o tres horas, porque desayuna; en la media mañana come algo; luego almuerza; después consume otra cosa en la media tarde y al final del día vuelve a comer. Además, casi siempre su alimentación es a base de alguna harina o carbohidrato refinado”

En este sentido, el médico indica que es aconsejable que los ciudadanos midan su consumo diario de carbohidratos y no centren su alimentación en estos, ya que es aquí donde pueden empezar los problemas de salud. “Cuando yo sobrepaso ese equilibrio y estoy excediéndome, empieza ese exceso de carbohidratos a tener un efecto nocivo”