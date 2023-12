Imagen presidencial, ¿cómo están los colombianos leyendo al gobierno?

En Hora20 el análisis a los últimos resultados de la encuesta Invamer y cómo se entienden a la luz de la coyuntura del país, el aumento en desaprobación del presidente, la imagen con la que salen los mandatarios locales y los nombramientos que empiezan a hacer los salientes. Después una mirada a lo que pasa con las instituciones y la percepción que tienen los encuestados sobre el panorama del país.

Con 16 meses de gobierno a sus espaldas, el presidente Gustavo Petro pasa por su momento más difícil según las encuestas, pues la Invamer Poll publicada este miércoles ubica al presidente en su peor momento de desaprobación, llegó al 66% y crece seis puntos desde la medición de octubre. Desde que inició el gobierno, el presidente ha caído 30 puntos en su aprobación, pues arrancó con una positiva del 56 y hoy solo cuenta con el 26, con lo cual, se plantea el efecto que está generando iniciativas como las reuniones con empresarios, sectores políticos y movimientos del gobierno, para recuperar ese terreno perdido. Además, se encontraría en el rango de los niveles de aprobación de los últimos dos gobiernos en sus primeros 16 meses, para Duque la negativa era del 76, mientras que para Santos fue del 69.

Sin embargo, no solo el presidente se raja en la percepción que tienen los encuestados, también ocurre con los mandatarios locales salientes que ya tienen el sol calentándoles la espalda. En las cinco ciudades capitales entre el 60 y 75% de los encuestados, creen que las cosas van por mal camino, un escenario que contrasta con el del inicio de gobierno, cuando el optimismo imperaba. En cuanto a los mandatarios, Jaime Pumarejo es el único que sale imagen favorable del 60%, aunque muy por debajo de los niveles de aceptación con los que terminaron sus antecesores. En Bogotá, Claudia López tiene una aprobación del 40% y desaprobación del 54%, mandataria que llegó a tener un apoyo del 80%. En Medellín, Daniel Quintero después de haber renunciado antes de las elecciones, llegó a un histórico de 74% de desaprobación, nunca alcanzado por un alcalde de esa ciudad. En Cali Jorge Iván Ospina termina con un 73% de desaprobación, lejos del 71 de aprobación con el que terminó su primer periodo.

FICHA TÉCNICA: encuesta encargada y realizada por Invamer con un margen de confianza del 95%. Realizadas a 1.200 personas entre el 01 y 11 de diciembre del 2023.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista y columnista en El Espectador, planteó que la situación de pesimismo en Colombia es muy alta, “entonces es interesante mirar el caso de Petro desde una perspectiva comparada, al presidente Duque y al presidente Santos en segundo mandato les fue igual o peor en el primer año, pero acá todos los días ha habido escándalos que no son inventados por los medios, sino que responden a errores estratégicos del gobierno”.

Resaltó que la encuesta plantea qué le preocupa a la gente, pues hace tres meses el tema de mayor interés era la seguridad, pero hoy es la economía y el desempleo, “esa lectura es generalizada y muestra que la preocupación está es en el bolsillo y en otros lugares mucho más relevantes para ellos, que los acuerdos nacionales y políticos; en últimas la lectura de acuerdos de pactos de caballeros, eso recuerda los discursos tradicionales de presidentes”.

Para Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, los escándalos más graves el presidente nada tienen que ver con establecimiento, tiene que ver es con círculo cercano: que su hijo confesara haber recibido recursos de origen poco claro y que no se registraron en cuentas, el otro escándalo del hermano, lo de jefe de gabinete, “los artífices del escándalos no están en establecimiento”, resaltó. No obstante, dijo que las expectativas también pesan, “eso les pasa a todos los gobernantes en el mundo, pero, sobre todo, a quienes tienen una promesa de cambio inmediato, el Presidente decía que lo del Eln se resolvía en tres meses, pero hoy la situación es crítica, vemos los mensajes desobligantes y cómo se ríen del país”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, resaltó que la encuesta no mide el sentir del establecimiento, “comparto la definición y constatación de una cosa que es el establecimiento, la clase política, medios, empresarios, eso existe, pero las encuestas no miden qué piensan ellos, sino la sociedad, no creo que la encuesta refleje tanto una posición contraria del establecimiento; sino algo parecido que tiene que ver con las necesidades insatisfechas y expectativas de la ciudadanía”.

En ese sentido, manifestó que el gobierno despertó grandes expectativas y que la ciudadanía es impaciente, “no han pasado cosas desde que llegó al poder y no se ven cambios, eso se ve reflejado en el sentir y lo que marcan encuestas; en la medida que el establecimiento se ve como factor negativo, no se ve raro de que sea castigo en encuestas, a la gente no le ha gustado que se alié con el establecimiento y participe de esas prácticas para aprobar reforma a la salud”.

Para Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, para el presidente es compleja la gobernabildiad porque está en contraviento y no con viento de cola o a favor como sucede con otros gobernantes, como es el caso del gobernador Nicolás García, según planteó, “Duque era tan malo que con viento de cola y yendo rio abajo tuviera eso resultados, a esto hay que darle matiz y contexto y no es lo mismo que un presidente que está solo como un quijote, luchando contra todo, tenga desaprobación de ese nivel, a un Duque o a un Santos que eran favoritos del establecimiento o de los gremios”.

Resaltó que el gobierno no es bueno comunicando, que se han dado nombramientos equivocados y que este es un gobierno que logra mantener una base de apoyo popular con una oposición cerrera, “no hay un presidente desde Samper que no tuviera matriz mediática tan adversa como la de Petro y a pesar de eso, tiene niveles de popularidad mejores a los de otros gobernantes”.