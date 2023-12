Conmovedora carta de niña a Santa Claus

Pide que su mamá pueda pagar todas las deudas a los gota a gota.

Desde Cúcuta se viralizó una carta de la pequeña Gerineth Sophia de 9 años y quien pidió a Santa Claus que no le trajera regalos a ella en navidad, que su deseo era que su mamá pagara todas sus deudas para que no llorará más y poder volver a verla sonreír.

“Querido Santa Claus quiero pedirte un favor, no quiero regalos, solo quiero que por favor ayudes a mi mamá a pagarle a la gente que debe y que no llore más. Solo eso, no nos traigas más nada, solo ayuda a mi mamá para verla sonreír de nuevo” dice el emotivo escrito en el que se aprecia una luna, un árbol, dos regalos y a la menor de 9 años junto a su mamá.

Caracol Radio pudo conocer que la deuda que tiene Elineth Bigot, madre de Gerineth, supera los 23 millones de pesos. Hace año y medio un familiar de su esposo enfermó, necesitaba tratamiento médico, buscaron dinero prestado y al no poder cancelarlo, acudió a los gota a gota, pero su deuda creció como bola de nieve y hoy por hoy no tiene cómo responder.

Su esposo trabaja como maestro de construcción, ella es ama de casa, saca rifas y vende pasteles. Viven en arriendo y asegura que lo devengado por su esposo no alcanza para pagar arriendo, servicios, hacer mercado y cubrir la millonaria deuda, razón por la cual ha caído en depresión.

Ante la emotiva petición de la menor que se viralizó en redes sociales, Elineth dio sus números de contacto para quienes puedan brindarle una ayuda económica en esta navidad.

