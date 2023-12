¿Cómo renovar un crédito del ICETEX en 2024? Fecha clave

Alrededor del territorio colombiano, múltiples personas están financiando sus estudios de educación superior con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad que, además de becas para posgrados y otros estudios, cuenta con una de las mayores carteras educativas de financiación, por lo que ofrece distintas líneas de crédito y beneficios para los estudiantes del país.

En ese sentido, debido a la falta de recursos económicos para costear los estudios de educación superior, que es uno de los pilares fundamentales para poder acceder a mejores oportunidades laborales y realizarse personalmente, los estudiantes acceden a las diferentes líneas de crédito, que se pueden solicitar de acuerdo a las preferencias, condiciones socioeconómicas, puntaje del ICFES, entre otros aspectos y requisitos.

No obstante, estos créditos deben ser renovados cada vez que finalice un período académico, por lo que aquí le contamos cómo puede renovar este producto financiero para el primer período del 2024 y las fechas límite para realizar este trámite.

¿Cómo renovar un crédito del ICETEX para el 2024?

De acuerdo con la sección de renovación de créditos del sitio web del ICETEX, estos son los pasos que debe seguir si está haciendo estudios de pregrado o posgrado en el país:

1. Lo primero que debe hacer es actualizar sus datos, por lo que debe ingresar al módulo de renovación de crédito de la entidad, al que puede acceder dando clic aquí, y dirigirse a la parte inferior de la página. Allí tendrá que digitar sus datos de acceso a la Oficina Virtual y actualizar el formulario con sus datos más recientes.

2. Posteriormente, la plataforma le arrojará este formulario, que usted deberá imprimir y firmar.

3. Una vez tenga este formulario, tendrá que presentarlo en la Institución de Educación Superior (IES) donde estudia, ya que esta se encargará de tramitar el proceso de renovación del crédito educativo, siempre y cuando esta institución tenga convenio con el ICETEX. Aquí podrá ver las IES que tienen convenio con la entidad.

4. Sin embargo, si su Institución de Educación Superior no tiene convenio con el ICETEX, usted deberá tramitar el proceso de renovación a través de los canales de atención de esta entidad, entre los que se incluye el Call Center (+57) 333 6025656, la línea gratuita nacional 01 8000-916821, su chat virtual, o al WhatsApp 3219311240.

5. En el caso de que la renovación sea para un crédito de la línea Exterior, podrá encontrar el instructivo dando clic aquí.

¿Cuál es la fecha límite para renovar el crédito?

Según el calendario de renovación vigente del ICETEX, las renovaciones para Pregrado, Posgrado y Crédito Exterior, están disponibles desde el día 25 de octubre de 2023, y se podrá realizar hasta el día viernes, 10 de mayo de 2024.

La entidad resalta que, en caso de que no se complete la renovación o no se haga en las fechas establecidas, no habrá lugar al desembolso por parte del ICETEX hacia la institución educativa y, en caso de no renovar el crédito por más de dos períodos, se hará una terminación automática del crédito y se comenzará a cobrar.