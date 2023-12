Arturo Char y Aida Merlano compartirán centro de Reclusión

JUDICIAL



El coronel Luis Enrique Camargo, director de Centros de Reclusión Militar le comunicó a la magistrada de la Sala de Instrucción Cristina Lombana, que el nuevo lugar de reclusión del exsenador Arturo Char será la penitenciaría para miembros de la Fuerza Pública de Alta y media Seguridad en Malambo, mismo lugar donde está la excongresista Aida Merlano, principal testigo en su contra.



Ayer, por disposición de la magistrada Lombana se informó que Arturo Char iba para el batallón Paraíso en Barranquilla, pero allá no hay cupo.



El abogado de Aida, Miguel Ángel del Río, dice que no se entiende la decisión de la magistrada Lombana, porque precisamente, la medida de aseguramiento en la cárcel La Picota se había ordenado para evitar contacto contacto con la testigo y con su entorno.



“es en Barranquilla precisamente dónde se encuentran los espacios naturales para influir y presionar el proceso penal, y segundo, un tema de mayor importancia, que sea trasladado a Malambo, ahí está su principal testigo,



El proceso en la Corte Suprema contra Arturo Char, es por presunta compra de votos, de acuerdo con la investigación del máximo Tribunal, estaría implicado en el entramado de corrupción electoral conocido como la ‘Casa Blanca de Barranquilla’, para favorecer a la excongresista Aida Merlano.



Por ahora, no se ha hecho efectivo el traslado por parte del INPEC.