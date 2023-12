Tras resultados de las pruebas Pisa, ¿cómo está la educación en Colombia?

En Hora20 el análisis a la educación a propósito de los resultados que arrojaron las pruebas Pisa 2022. Se debatió sobre los retos que tiene el sector, las causas de los resultados y el efecto que generó la pandemia en el sector educativo. También una mirada a las reformas que adelanta el gobierno nacional a la educación como derecho fundamental y los cambios que se planean a la ley 30.

Tras conocer los resultados de las pruebas Pisa, el presidente Gustavo Petro sentenció que el sistema educativo del país había fracasado. Las pruebas realizadas a 700 mil estudiantes de 15 años de 81 países miden habilidades en matemáticas, lectura y ciencia, lo cual, permitiría establecer las habilidades de los estudiantes, siendo la prueba del 2022 la que peores resultados a arrojado a nivel global, pues en índices como el de matemáticas, la caída fue de 15 puntos. En el plano local, tras su sexta participación el país fue reconocido por seguir generando garantías para la universalización de la educación superior, hay caídas, pero no pronunciadas como ocurrió en otros países. Por ejemplo, en matemáticas la caída fue de ocho puntos frente al 2018, en lectura fue de tres y en ciencias fue de dos. Sin embargo, el panorama es preocupante cuando se compara con los países de la OCDE, pues el 71 por ciento en matemáticas está en el nivel más bajo, mientras que, en ciencias y lectura, el 51% se encuentra en el nivel más bajo y solo el 1% se ubica en los niveles más altos en las tres áreas que se hace la medición.

Singapur que ubica como el país con mejores índices, pues mientras en Colombia en el índice de matemáticas es de 383 puntos, en el del Estado asiático es de 579, el de lectura 543, mientras que el nuestro es de 409 y de ciencia en 561, cuando nosotros solo tenemos 411 puntos. En la región países como Chile y Costa Rica se destacan por los cambios que han realizado en sus modelos y el éxito que han logado. De otro lado, Bogotá logra niveles muy superiores a los del promedio nacional, de mínimo 35 puntos de diferencia.

Ante los resultados y las afirmaciones del presidente Petro, el gobierno ha establecido tres líneas de acción para mejorar los niveles de educación en el país. El primero está enfocado en la formación docente a través de las escuelas normales superiores y formación en maestrías y doctorados; en segundo lugar, la jornada extendida con el foco en el PAE e inversiones en infraestructura y conectividad. Por último, focalización en la ruralidad para que haya articulación entre la educación media y la superior a través de programas como “Universidad en tu Territorio”.

Lo que dicen los panelistas

Para Francisco Cajiao, filósofo, magister en Economía, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista en El Tiempo, el sistema está ahí y no es que haya fracasado, “se le ha invertido muchos recursos y lo que ha fracasado es la mirada de los gobiernos sobre qué hay que hacer para mejorar la eficacia del sistema; ese mismo sistema puede dar buenos resultados”, pues resalta que, cuando se mira las Saber, hay municipios y sectores donde hay buenos resultados con el mismo sistema, “lo que veo es una incapacidad de ver dónde hay que poner las soluciones y no es que no haya intentos, creo que desde que se inició la medición de Pisa en 2006 venimos teniendo resultados más o menos igual, no hay grandes variaciones, ni desmejora o grandes mejorías”.

Resaltó que cuando se plantea una solución como formar a maestros en doctorado, no hay solución, sino un gasto enorme porque es llevarlos a hacer ese nivel y eso tiene efecto salarial muy grande.

Cecilia María Vélez, exministra de educación y exrectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, planteó que el problema son las políticas, “no hemos logrado centrar las acciones en resultados, en educación se puede medir el impacto y es si aprenden o no.; os niños no están aprendiendo suficiente y da imprecisión de que no nos ponemos de acuerdo en lo central, se habla de horas, de infraestructura, de capacitación, pero es movilizar a todo el sistema, es movilizar a maestros, padres de familia, hay que generar que niños aprendan a leer y desarrollen competencia en matemáticas, es ver dónde se centra la política”.

También dijo que toca ver el nivel que queremos llegar, “hay condiciones socioeconómicas difícil que no permite estar en la vanguardia, pero uno sí ve países como Chile o Uruguay que se acercan a promedios, esa sería como la meta y siento que en el país hay diferencias muy grandes”.

Para Luz Karime Abadía, decana de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, manifestó que el resultado era de esperarse porque recoge la pandemia, en Colombia, “recordemos que los colegios duraron cerrados casi dos años, sobre todo, los oficiales e importante tener en cuenta que solo son jóvenes 15 años que están saliendo del bachillerato, entonces vale la pena preguntarse si están siendo efectivos los colegios porque duraron dos años cerrados y los resultados no son tan graves, es porque ir al colegio quizás, sobre todo en las oficiales, no es efectivo”, además, dijo que los rezagos grandes no se ven en estas pruebas, “el rezago grande se verá en los pequeños que no podían atender vía pantallas, que no aprendieron a leer o cuestiones básicas y ahí veremos resultados peores”.

Álvaro Gómez Fernández, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, explicó que estas pruebas aluden a lo que pasa y evalúan otras competencias que a veces no están en lo contextos de nuestra aulas, “Pisa hace la claridad en que no evalúan estudiante, sino al sistema educativo, es un foco en que el estudiante sepa comprender, hacer y aplicar conocimiento, de todas manera en aulas hay contenidos y currículos, la evaluación de cuenta de lo que sucede en nuestras aulas de clase”.

Destacó que más allá de lo que hace el sistema y de las acciones de los gobiernos, se debe ver el capital cultural de los estudiantes, el núcleo de la familia y la primera infancia, “mejores resultados en países desarrollados están relacionados en que hay familias que acceden a educación de buenos niveles, educación en lectura, todo ese capital se debe abordar y no solo el sistema en el que hay responsabilidad”.