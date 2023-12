Murió Andre Braugher, protagonista de “Brooklyn Nine-Nine”, a los 61 años

BROOKLYN NINE-NINE – Episodio 810 de “The Last Day, Part 2” – Foto: Andre Braugher como Ray Holt – (Foto de: John P. Fleenor/NBC/NBCU Photo Bank vía Getty Images) / NBC

El actor Andre Braugher, ganador de un Emmy que desplegó su talento durante siete temporadas en la serie “Homicide: Life on The Street” y la durante ocho en la exitosa comedia “Brooklyn Nine-Nine”, murió el lunes a los 61 años. El deceso de Braugher se produjo tras una breve enfermedad, informó su agente Jennifer Allen. No se dieron más detalles.

Una brillante carrera histriónica

A lo largo de su carrera, el actor nacido en Chicago se consolidaría principalmente interpretando paleles de detective. Encarnó a Frank Pembleton en el papel principal de “Homicide: Life on the Street”, un oscuro drama policial basado en un libro de David Simon, quien luego crearía “The Wire”. El programa, que se centró en la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Baltimore, se transmitió durante siete temporadas en NBC y obtuvo elogios de la crítica para Braugher.

Estudios y comienzo en el cine

Braugher, nacido en 1962, estudió en la Universidad de Stanford, cursó arte dramático en la Juilliard School de Nueva York y saltó a la fama en 1989 por la película dramática ‘Glory’, ambientada en la guerra civil estadounidense y ganadora de dos Óscar, que protagonizó junto a Denzel Washington y Matthew Broderick.

Primer Emmy y Brooklyn Nine-Nine

Ganaría el primer Emmy de su carrera por el papel, llevándose el trofeo al actor principal en una serie dramática en 1998. Temía ser encasillado después de pasar la mayor parte de la década de 1990 como el inquietante detective. “Si lo hago por mucho tiempo, dejaré de buscar y sondear dentro de mi propio trabajo”, dijo a la AP en 1998.

Pero eso no fue un problema. Años más tarde, Andre Braugher pasaría a interpretar a un tipo de policía muy diferente, ahora en comedia, como el capitán Ray Holt en “Brooklyn Nine-Nine”, protagonizada por Andy Samberg y que se emitiría durante ocho temporadas de 2013 a 2021 en Fox y NBC, y posteriormente en plataformas como Netflix.