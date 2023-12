Cuatro miembros del grupo BTS inician servicio militar obligatorio: quiénes son

RM y V, dos integrantes del popular grupo surcoreano BTS, empiezan a cumplir desde este 11 de diciembre con el servicio militar, algo que harán este martes los dos miembros restantes de la formación, Jimin y Jungkook, lo que supondrá que la banda al completo estará cumpliendo de manera simultánea con esta prestación obligatoria en el país asiático.

“He sido realmente feliz como miembro de BTS los últimos diez años”, escribió el domingo RM, líder de la banda, en la red social Weverse.

El artista, de 29 años y cuyo verdadero nombre es Kim Nam-joon, dijo sentirse algo asustado, aunque también consideró que la experiencia le resultará inspiradora y formativa.

Por su parte V, de 27 años, realizó una retransmisión en la víspera en Weverse en la que dijo estar ilusionado y seguro de que aprenderá cosas durante su prestación.

Piden a fans no visitar bases militares

Como ha sido costumbre desde que integrantes de BTS comenzaron a realizar el servicio militar, los artistas y su agencia, Big Hit Music, han pedido a los seguidores que no visiten las bases militares el día en que son reclutados.

No habrá actos oficiales el día de su entrada en las bases militares, según Big Hit Music que aconsejó a los fanáticos que se abstengan de visitar los lugares para evitar posibles aglomeraciones. Otros tres integrantes de BTS ya se encuentran realizando sus prestaciones obligatorias.

Jin, el primero en alistarse en diciembre de 2022, y J-Hope están realizando el servicio militar, mientras que Suga está trabajando como asistente social a modo de prestación sustitutiva aparentemente por un grave problema en el hombro.

El servicio militar es obligatorio para todos los varones hábiles en mayoría de edad en Corea del Sur y la prestación más corta, la del ejército de tierra, dura unos 18 meses.

¿Quiénes son BTS?

BTS es una boy band surcoreana, conformada por siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook). El nombre del grupo, BTS, es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que literalmente significa “Boy Scouts a prueba de balas”. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción “No More Dream”. El nombre de su club de fan oficial es A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable Representative MC for Youth”.

En sus inicios BTS tiene un éxito moderado, primero con la publicación de su álbum debut simple “2 Cool 4 Skool”.

A partir de 2015 empieza a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie “The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2″, y el álbum recopilatorio “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”, con los que también entra por primera vez en la lista Billboard 200.

“Love Yourself Answer” es el tercer álbum recopilatorio de la boy band surcoreana BTS, lanzado el 24 de agosto de 2018 por Big Hit Entertainment y está disponible en cuatro versiones diferentes: S, E, L y F. El álbum contiene veinticinco canciones.

En 2016 lanzan el álbum “Wings”, que se convirtió en el primer disco de la banda en vender más de un millón de copias en Corea del Sur,4 como con su reedición You Never Walk Alone.