Los premios Emmy se pospone por el paro de actores y guionistas en Hollywood

Colombia

Se eligió el 15 de enero del 2024, fecha en la que también se celebra en Estados Unidos el día de Martin Luther King, como la nueva fecha para la gala de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión. Aunque la academia de televisión buscaba pasar la entrega a noviembre de este año, Fox presionó para que se hagan en enero, ya que, no se ven que pueda haber un desenlace cercano al paro de actores y guionistas que ya va a completar tres meses.

De igual forma la nueva fecha puede generar conflicto con la temporada de premios de cine que se acostumbra a hacer en esa época. Sumado a esto también la organización de los Globo de Oro anunció que la gala se hará el 6 de enero, pero con el anuncio de la nueva fecha de los Emmy no se descarta otro cambio de fecha. Lo que es seguro es que la agenda para enero del 2024 será muy apretada y se pueden estar realizando premios en fechas extrañas para muchos.

La serie “Succession” lidera la lista de nominaciones con 27 incluyendo mejor drama, actriz principal con Sarah Snook y tres nominados a actor principal con Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong, esta triple nominación demarca un hito que no se había visto antes. Por su parte, “The Last Of Us” es la primera serie inspirada en un videojuego en recibir 24 nominaciones en los premios.

Es importante remarcar que los premios Emmy solo habían sido aplazados una vez en su historia el año 2001 por el atentado a las torres gemelas.