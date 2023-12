“Tenemos que traer la décima para Barranquilla”: Fuad Char

Después de visitar al plantel en el hotel de concentración, Fuad Char, máximo accionista de Junior indicó que tiene expectativas muy altas en los jugadores del club y espera que puedan conseguir la décima estrella en la ciudad de Medellín.

El dirigente deportivo estuvo reunido con los futbolistas por “cábala”, para que de alguna manera ellos vayan confiados al juego de vuelta y puedan regalarle a la hinchada ‘rojiblanca’ un título que no consiguen desde el año 2019.

¿Qué espera del equipo este miércoles? “Vamos a ganar el campeonato como sea, por penales, pero tenemos que traer la décima para Barranquilla”, dijo Fuad.

¿Cómo vio a los jugadores?

“Están muy contentos y positivos. Yo he venido visitándoles todos estos partidos claves y por cábala vine porque siempre hemos ganado y no quería faltar (…) Este es el equipo que he observado más compenetrado, somos como una familia y me gusta mucho eso. Hay un compañerismo enorme, reconocen sus errores y estoy muy complacido con ese comportamiento”, agregó el dirigente.

A su vez, el accionista mayoritario del club señaló que, en caso de ser campeones, los premios ya fueron acordados desde inicio de año “esos están arreglados desde enero, no se arreglan un día antes del partido”, concluyó.

Este miércoles Junior visitará al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m., por la vuelta de la final de la Liga Betplay.

LEA TAMBIÉN: Nicolás Gallo, el árbitro designado para la final Medellín vs. Junior