Nicolás Gallo, el árbitro designado para la final Medellín vs. Junior

Ya se conoce el nombre de los seis árbitros designados en sus diferentes funciones para la final vuelta de la Liga colombiana entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Luego de un partido que no tuvo polémica en la ida, dirigido por Andrés Rojas, el encuentro que definirá todo estará al comando de Nicolás Gallo.

“La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán la final de vuelta por la Liga BetPlay DIMAYOR II-2023″, informó la FCF en el comunicado de la designación.

A Gallo lo acompañarán, como asistente número 1, Wílmar Navarro (Santander); asistente número 2, Dionisio Ruiz (Córdoba); cuarto árbitro, Diego Ruiz (Meta); VAR, Fernando Acuña (Boyacá) y AVAR, Jhon León (Caldas).

Designaciones arbitrales Final Vuelta – Liga BetPlay DIMAYOR II-2023



El 2023 de Nicolás Gallo

Durante el año, el juez de 37 años apenas ha dirigido 9 partidos en la Liga colombiana. El ibaguereño tuvo actuación a nivel internacional en los torneos Conmebol y en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda, además de ser, en labores del VAR, el único representante del país en el Mundial de Catar 2022.

De los encuentros dirigidos a nivel local, tres fueron por los cuadrangulares: Nacional (0) vs Millonarios (1), Águilas (0) vs Tolima (4) y América (0) vs Nacional (1). El juego entre Medellín y Junior lo ha dirigido en 5 oportunidades, con 1 victoria para los antioqueños, 2 empates y 2 triunfos para los barranquilleros.

La última vez que le pitó al DIM fue el 26 de marzo de 2022 en el Hernán Ramírez Villegas para un 1-1 donde sacó 6 amarillas y 1 tarjeta roja. Mientras que, a Junior fue el 20 de noviembre de 2019 ante Nacional, ese día ganó el equipo de Barranquilla 2-0 y el juez mostró 8 amarillas.